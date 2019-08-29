Polislik hangi KPSS puan türünden alıyor?
KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından elde ettiği puanlardan hangisinin polislik başvurusu için anlam ifade ettiğini sorgulayan vatandaşlar, konuyla ilgili bilgi edinmek için internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, polislik başvurusu için Polis Akademisi Başkanlığı'nın talep ettiği puan türü nedir? İşte, polislik hangi KPSS puan türünden alıyor sorusunun cevabı
Polislik başvurusu için hangi KPSS puan türü gerekiyor sorusu, birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya başladı. Binlerce kişinin merakla araştırdığı polislik başvurusu hangi KPSS puan türünden alıyor sorusu, internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, polislik başvurusu hangi KPSS puanı gerekiyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
POLİSLİK BAŞVURUSU İÇİN HANGİ KPSS PUANI GEREKİYOR?
Polislik başvurusu için akademinin talep ettiği başvuru türü P3 olacak. Genellikle KPSS P3 puanı olarak en az 60 talep edilmektedir. Adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamı, genel bir ortalama oluşturmaktadır.
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