PISA sonuçları 3 Aralık’ta
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), yaklaşık üç yıldır gençlerin okuma, matematik ve bilimdeki bilgisini ölçen uluslararası PISA 2018 programı üzerinde çalışıyor.
Bu konuda yayımlanan mini raporda 2018’de yapılan PISA’nın sonuçlarının 3 Aralık’ta kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. 79 ülkede 15 yaş düzeyindeki 600 bin öğrencinin katıldığı programda matematik, fen bilimleri ve okuma alanlarında değerlendirmeler yapıldı. Bunun yanı sıra öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik refah anketleri de düzenlendi. OECD, raporda PISA 2018 ile ilgili özetle şu bilgileri paylaştı:
ANA ÇERÇEVE ‘OKUMA’ OLDU
Üç yılda bir yürütülen PISA 2018 programında ana çerçeve ‘okuma’ oldu. Elektronik formatta yazılı metinlerin çoğaldığı günümüzde, öğrenciler sayısız çeşitlilikte metinle karşılaşıyor. Bu nedenle gençlerin gerçek ile görüş arasındaki farkı bilmesi gerekiyor.
PISA 2018’de öğrencilerin dünyaya farklı açılardan bakabilme becerilerini anlamak için ‘dünya yetkinlikleri’ değerlendirmesi yapıldı. Bunun için yalan haberi ayırma, ırkçılık ve iklim değişikliğiyle ilgili sorular yöneltildi. Bu başlıkta ve 20 civarında ülkenin değerlendirilmeye alındığı finansal okuryazarlık alanında Türkiye bulunmuyor.
PISA 2015’e 72 ülkeden 15 yaş düzeyinde 540 bin öğrenci katılmıştı. Bu yıl ilk defa Belarus, Bosna ve Hersek, Brunei, Fas, Filipinler, Suudi Arabistan, Ukrayna, Çin Zhejiang da değerlendirildi.
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