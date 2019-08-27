PISA Direktörü Andreas Schleicher: Eğitimde hala doğru bilinen birçok yanlış algı var
PISA Direktörü Andreas Schleicher, ‘Bir Dünya Okulu: 21’inci Yüzyılın Okul Sistemi Nasıl Kurgulanmalı’ kitabının tanıtımı için İstanbul’a geldi. Araştırmaların ders süresi azaldıkça performansın arttığını ortaya koyduğunu hatırlatan Schleicher, eğitimde hala doğru bilinen birçok yanlış algı olduğunu belirtti.
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nın (PISA) patronu olarak bilinen OECD Eğitim ve Beceriler Başkanlığı Direktörü Andreas Schleicher, Türkçe çevirisi Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz tarafından yapılan ‘Bir Dünya Okulu: 21’inci Yüzyılın Okul Sistemi Nasıl Kurgulanmalı’ kitabının tanıtım toplantısına katılmak için İstanbul’daydı. Eğitimcilerle bir araya gelen Direktör Schleicher, şunları söyledi:
DERS SÜRESİ AZALINCA PERFORMANS ARTIYOR
Eğitimde hala doğru olduğu sanılan birçok yanlış algı var. Eğitim için finans gerekiyor, ancak bu daha zengin ülkelerdeki öğrencilerin daha başarılı olduğu anlamına gelmiyor. ABD’de orta sınıftaki ailelerin çocukları, Vietnam’dakilerden PISA’da daha düşük bir sonuç elde etti. Diğer bir yanılgı da daha fazla ders saatinin başarıyı artırdığı yönünde. Veriler, çoğu ülkede okuldaki ders süresi azaldığında performansın arttığını gösteriyor. Göçmen olmak da düşük başarıyla bir tutuluyor. Fakat Kanada gibi birçok ülkede göçmen öğrencilerin daha iyi bir puan elde ettiği görüldü.
TÜRKİYE ÖNEMLİ GELİŞME GÖSTERDİ
Herkes Finlandiya ve Singapur’daki eğitimi konuşuyor. Kopyala-yapıştır eğitim sistemleri çalışmaz. Bunun yapılmasını doğru bulmuyorum. Türkiye son yıllarda önemli gelişme gösterdi.
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