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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
24.05.2019 - 10:52, Son Güncelleme:/

Pilotaj öğrencilerine iş imkanı

Üniversite eğitimini pilotaj bölümünde tamamlayan gençlere ikinci pilot olarak işe başlama fırsatı verilecek. İşe alım ve seçim kriterlerini karşılayanlar ve işe alım süreçlerini başarıyla tamamlayanlar, ikinci pilot adayı olma hakkını kazanacak.

Pilotaj öğrencilerine iş imkanı
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İstanbul Okan Üniversitesi ile pilot ihtiyacını karşılamak için eğitim kurumlarıyla anlaşma kararı alan Pegasus Hava Yolları iş birliğine gitti. Buna göre, pilotaj eğitimi devam eden okulun öğrencilerinden şirketin işe alım ve seçim kriterlerini karşılayanlar ve işe alım süreçlerini başarıyla tamamlayanlar, ikinci pilot adayı olma hakkını kazanacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı pilot lisanslarını aldıktan ve Pegasus bünyesinde Tip eğitimlerini tamamladıktan sonra, ikinci pilot kadrolarında değerlendirilebilecek.

MEVCUT ÖĞRENCİLERİN TAMAMI BAŞVURU YAPABİLECEK

Halen İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj Bölümü’ne devam eden ve programa yeni katılacak öğrencilerin tamamı, bu iş birliği kapsamında kriterleri karşılamaları durumunda Pegasus’a başvuru yapma hakkına sahip olacak. Türk Sivil Havacılık Mevzuatı çerçevesinde üniversitede kurulan Uçuş Eğitim Organizasyonu’nun sorumluluğunda ve pilotaj lisans eğitimi kapsamında teorik dersler alan Pilotaj Bölümü öğrencileri, Atlantik Uçuş Akademisi (AFA) bünyesinde de uçuş eğitimlerini tamamlıyor. Bahçelievler Kampüsü’nde faaliyet gösteren Okan Havacılık’ta pilot adayları iki pilotun birbirleriyle olan ilişkisi, pilotlar arası görev dağılımı gibi konularda prosedür eğitici Boeing 737 NG Simülatörüyle eğitim alıyor. Dört yıllık eğitimleri kapsamında simülatörden yararlanan Pilotaj Bölümü öğrencilerinin yanı sıra, üniversitenin sürekli eğitim merkezi (OKSEM) aracılığıyla  okulun öğrencisi olmayanlar da pilot sertifikası alabiliyor.

 

 

 

 

 

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