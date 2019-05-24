Pilotaj öğrencilerine iş imkanı
Üniversite eğitimini pilotaj bölümünde tamamlayan gençlere ikinci pilot olarak işe başlama fırsatı verilecek. İşe alım ve seçim kriterlerini karşılayanlar ve işe alım süreçlerini başarıyla tamamlayanlar, ikinci pilot adayı olma hakkını kazanacak.
İstanbul Okan Üniversitesi ile pilot ihtiyacını karşılamak için eğitim kurumlarıyla anlaşma kararı alan Pegasus Hava Yolları iş birliğine gitti. Buna göre, pilotaj eğitimi devam eden okulun öğrencilerinden şirketin işe alım ve seçim kriterlerini karşılayanlar ve işe alım süreçlerini başarıyla tamamlayanlar, ikinci pilot adayı olma hakkını kazanacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan mezunlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı pilot lisanslarını aldıktan ve Pegasus bünyesinde Tip eğitimlerini tamamladıktan sonra, ikinci pilot kadrolarında değerlendirilebilecek.
MEVCUT ÖĞRENCİLERİN TAMAMI BAŞVURU YAPABİLECEK
Halen İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj Bölümü’ne devam eden ve programa yeni katılacak öğrencilerin tamamı, bu iş birliği kapsamında kriterleri karşılamaları durumunda Pegasus’a başvuru yapma hakkına sahip olacak. Türk Sivil Havacılık Mevzuatı çerçevesinde üniversitede kurulan Uçuş Eğitim Organizasyonu’nun sorumluluğunda ve pilotaj lisans eğitimi kapsamında teorik dersler alan Pilotaj Bölümü öğrencileri, Atlantik Uçuş Akademisi (AFA) bünyesinde de uçuş eğitimlerini tamamlıyor. Bahçelievler Kampüsü’nde faaliyet gösteren Okan Havacılık’ta pilot adayları iki pilotun birbirleriyle olan ilişkisi, pilotlar arası görev dağılımı gibi konularda prosedür eğitici Boeing 737 NG Simülatörüyle eğitim alıyor. Dört yıllık eğitimleri kapsamında simülatörden yararlanan Pilotaj Bölümü öğrencilerinin yanı sıra, üniversitenin sürekli eğitim merkezi (OKSEM) aracılığıyla okulun öğrencisi olmayanlar da pilot sertifikası alabiliyor.
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