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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
10.05.2018 - 17:28, Son Güncelleme:

Pilot üniversitenin projeleri şehir meydanında tanıtıldı

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Pilot üniversitenin projeleri şehir meydanında tanıtıldı

YÖK tarafından jeotermal ve tarım alanında pilot seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin çalışmaları ve projeleri, üniversite-şehir buluşmasında görücüye çıktı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından jeotermal ve tarım alanında pilot seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ) çalışmaları ve projeleri, üniversite-şehir buluşmasıyla görücüye çıktı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve üç gün sürecek buluşma için her fakülte ve yüksekokul adına Cacabey Meydanı'na stantlar kuruldu.

Üniversite-şehir buluşmasının açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, YÖK'ün 'Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi' ile jeotermal ve tarım alanında pilot üniversite seçildiklerini anımsatarak, bu kapsamda hazırladıkları yedi projenin Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmeye değer bulunduğunu belirtti.

Projelerin Kırşehir ve bölge halkı tarafından bilinmesine özel bir önem verdiklerini vurgulayan Karakaya, şehir-üniversite buluşmasının buna vesile olmasını diledi.

Ziraat, tıp ve mühendislik fakülteleri stantlarında bu projelerle ilgili bilgi verildiğini dile getiren Karakaya, bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma için yaptıkları diğer çalışmaların da anlatıldığını söyledi.

Amaçlarının halkın ekonomik ve sosyal yapısına katkı yapmak ve kent halkının üniversiteden beklediği ihtiyaca cevap vermek olduğuna değinen Karakaya, şöyle devam etti:
"YÖK'ün çalışmasında Türkiye genelinde pilot olarak seçilen üniversitelerden birisiyiz. Ahi Evran Üniversitesi olarak kente bölgemize katkı sağlamak için jeotermal ve tarım alanında yedi proje hazırladık. Kırşehir'in değeri olan jeotermali sağlık alanında ve seracılıkta kullanmak temel amacımız. İlimizin çiftçilerine yönelik kaba yem çeşitliliğini artırarak hayvancılığa katkı yapmak, ceviz üretiminde de bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda tanıtım gerçekleştirmek için projelerimizi sürdürüyoruz. Bu buluşmanın yeni bir perspektif oluşturması ve üniversiteyi şehirle bütünleştiren bir köprü olmasını umut ediyorum. Üç gün boyunca üniversite birimlerimiz projelerini ve çalışmalarını tanıtacaklar."

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de üniversite ile işbirliğine her zaman önem verdiklerini söyledi. Bahçeci, "Şehirle üniversitenin bütünleşmesini biz de çok arzu ediyoruz. Kendi branşlarında neler yaptıklarını anlatmaları son derece anlamlı. Bu tür çalışmaların artarak devam etmesini diliyoruz. Üniversite şehirden kopmamalı, her zaman iç içe çalışmalar yapılmalı. Şehir ve üniversite bütünlüğünü daha iyiye götürmek hepimizin görevi. Kırşehirlilerin bu çalışmaları görmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

AEÜ Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erman Akıllı da bu sene ikincisi gerçekleştirilen üniversite-şehir buluşmasına katkı yapmak için yabancı uyruklu öğrencilerle stant açtıklarını, onların da kent halkıyla kaynaşmasını amaçladıklarını söyledi.

Meydanda kurulan stantlarda, üç gün boyunca üniversite birimleri proje ve çalışmalarını tanıtacak.

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