Pilot üniversiteler için yönerge hazırlığı

Yükseköğretim Kurulu tarafından 'Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması' çalışmaları kapsamında belirlenen beş pilot üniversitenin yetkililerinin katıldığı 'Pilot Üniversiteler Yönergesi Çalıştayı' Kırşehir'de başladı. Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Senato Salonu'ndaki çalıştayın açılışında konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın, üniversitelerin, bulundukları bölgelerin özelliklerinin dikkate alınarak diğer üniversiteler arasında bir misyon farklılaşması ve ihtisaslaşması çalışmalarına başlandığını söyledi.

Akın, "Bizim şehrimiz tarım ve hayvancılık şehri. Ancak bunun yanında en önemli değerlerden biri de jeotermal kaynaklarımız. Önemli projeler üreten üniversitemiz pilot üniversite kapsamında bu projelerini artırarak devam ettirecek. Üniversitemizin hazırladığı projeler bizler için de yol gösterici. Burada hazırlanacak yönerge, üniversitelerimizin nasıl çalışmaları gerektiğinin bir mevzuata kavuşmasını sağlayacak ve bütün üniversitelerimiz bundan istifade edecek" dedi.

'PİLOT ÜNİVERSİTE PROJESİ, KURTULUŞ PROJESİDİR'

Tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite olarak belirlenen AEÜ'nün Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da pilot üniversite uygulamasının Türkiye'de yükseköğretim sürecinde yeni bir yön haritası oluşturma aşaması olduğunu belirtti. Projenin, üniversitelerin hem bölgesel kalkınma hem de bulundukları illerdeki değerlerle ihtisaslaşmalarını içerdiğini anlatan Karakaya, şunları söyledi:

"Pilot üniversite projesi, benzeşik olmaktan kurtuluş projesi. Dolayısıyla bu projenin hayat bulması ve başarılı olması sadece beş üniversiteyi değil, Türkiye'nin yükseköğretiminin yön bulma mecrası. Temel amaç, üniversitelerin bulundukları şehirlerin kendi değerlerini fark etmek, bu verilmiş değerlerden daha iyi değerler üretmek, bilimsel bilgiler ışığında çalışmalar yapmaktır. Proje, öncelikle bölgenin daha sonra da genel itibarıyla ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek üzere hazırlandı."

'YAPTIĞIMIZ İŞİ BİR MEVZUATA KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ'

Çalıştayda pilot üniversite çalışmalarını tartışacaklarını söyleyen Karakaya, şöyle devam etti:

"Birbirimizden deneyim elde etmek ve projenin önümüzdeki yıllara ait hedeflerini de belirlemek, revize ederek gözden geçirip bir yönergesini oluşturmak istiyoruz. Pilot üniversite çalışması 'Bölgesel kalkınma ve ihtisaslaşma' başlığı altında yeni bir mevzuat çalışması sonucunda artık 10'a çıkan pilot üniversitelere katkı vermek istiyoruz. Hem geriden gelenlere öncülük etmek hem de bizim yaptığımız işi bir mevzuata kavuşturmak ve hedefleri netleştirmek üzere yoğun bir çalışma içerisindeyiz."

'10 ÜNİVERSİTEYE YÜKLENMİŞ MİSYON ÇOK ÖNEMLİ'

Tekstil, dericilik ve seramik alanında pilot seçilen Uşak Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise pilot olarak belirlenen 10 üniversiteye yüklenen misyonun önemini anlattı. Savaş, "Hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Başkaları sekiz saat uyuyorsa bizim dört saat uyuyup daha fazla çalışmamız gerekiyor çünkü çok çalışıp çok üretmemiz gerekiyor. Böylelikle diğer ülkelerle olan açığımızı kapatabiliriz. Bu nedenle bu pilot üniversite seçilen 10 üniversiteye yüklenmiş misyonunun çok önemli olduğu kanaatindeyim" dedi.

Programda, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de konuşma yaptı.

Tarım ve havza bazlı kalkınma alanında Bingöl Üniversitesi, hayvancılık alanında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, sağlık ve çevre alanında Düzce Üniversitesi, tekstil, dericilik ve seramik alanında Uşak Üniversitesi, tarım ve jeotermal alanında AEÜ yetkilileri sunum yaptı.

Üniversitelerin koordinatör ve temsilcileri yönerge ve mevzuat oluşturmak için çalışma yürüttü.