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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
04.05.2019 - 13:04, Son Güncelleme:/

Pedagojik formasyonda yeni dönem

MEB, öğretmen olmada pedagojik formasyon belgesi olma koşulunu kaldırmak için harekete geçmeye başladı.

Pedagojik formasyonda yeni dönem
Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr

Hatta bu konuda yönetmelik hazırlığı yapıldığını duydum. Artık eğitim fakülteleri ve eğitim bilimleri fakülteleri hariç diğer fakültelerden mezun olanlar atanmadan önce bu belgeyi alamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen ihtiyacı olarak ilan ettiği kadrolara başvuruda pedagojik formasyon belgesi istemeyecek. Yani hiçbir öğretmen adayı atanmadan bu formasyonu alamayacak. Atanıp pedagojik formasyonu olmayanlara Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği üniversitelerde bu formasyon verilecek. Çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor.

FORMASYONU ALAN 600 BİN ADAY BEKLİYOR
Formasyonu alıp atanmayı bekleyen 600 bin civarında öğretmen adayı olduğu tahmin ediliyor. Bakanlık yetkilileri yeteri kadar öğretmen aday havuzu oluştuğu düşüncesinde. Hatta norm kadroya bakıldığında gerçek anlamda öğretmen ihtiyacının az sayıda belirli branşlarla sınırlı olduğu, asıl açığın normdan değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğretmen sıkıntısından kaynaklandığı konuşuluyor. Bütün bunların yanı sıra büyük illerde öğretmen fazlası olduğu, iyi dağılım yapıldığı takdirde ihtiyaçların kapanacağı hesapları yapılıyor.

HER YIL 40-50 BİN ÜNİVERSİTELİ ALIYOR
Araştırmalarıma göre her yıl binlerce öğretmen adayı pedagojik formasyon almak için üniversitelerin kapısını çalıyor. Yılda 40-50 bin üniversiteli bu belgeye sahip olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı kapısında atanmak için bekliyor. Bu durumda bekleyenlerin ne olacağını araştırdığımda yetkililerden, “Onların müktesep hakları saklanacak” cevabını aldım.

Peki bundan sonra ne olacak? Yetkililer, eğitim fakültesi ve eğitim bilimleri bölümleri dışında farklı alan mezunlarının öğretmen olarak atanmasının sonunda mesleğe başlamadan pedagojik formasyonun verileceğini söyledi. Yani ataması yapılanlar, sınıfa girmeden Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliğiyle belirlenen bazı üniversitelerden bu formasyonu alacak. Formasyonsuz hiçbir öğretmen sınıfa giremeyecek.

SERTİFİKANIZ VARSA PANİKLEMEDEN BEKLEYİN
Tam da üniversitelerin formasyon kursu açmak için ilana çıktığı haberlerini duyduğum bu dönemde aman dikkat! Bu karar alınırsa adayların aldığı sertifikalar elinde kalabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın vizyon belgesine yönelik hayata geçirmeye başladığı bu kararları önümüzdeki günlerde daha kritik olanlar takip edecek gibi. Özellikle öğretmen adaylarının dikkatli olması gerekiyor. Elinizde geçmişte aldığınız sertifikalar varsa paniklemeyin, ama sertifika almak için bir yere başvuracaksanız bu kararları bekleyin.

PEDAGOJİK FORMASYON NEDİR?
PEDAGOJİK formasyon, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim. Eğitim fakülteleri ‘pedagojik formasyon’ dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyor. Adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun açıkladığı yaklaşık 100’e yakın alandan mezun olan herkes katılabiliyor. Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabiliyor. Bunlardan bazılarının ücretleri 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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