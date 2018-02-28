Pazarlamanın liderleri İTÜ’de

İş dünyasında yeni trendlere yön verenlerle, geleceğin liderleri 19’uncu Yönetim Bilimleri Kongresi’nde buluşacak. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü’nün (İTÜ İMK) düzenlediği kongrenin bu yılki teması “Pazarlama ve Liderlik” olarak belirlendi. 8-10 Mart tarihleri arasında İTÜ Maçka Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek olan 19. Yönetim Bilimleri Kongresi’nde, Vestel CMO’su Tunç Berkman, Loreal CMO’su Beyza Kapu, Silk and Cashmere CEO’su Ayşen Zamanpur gibi yenilikçi şirketlerin, kilit yöneticileri birikimlerini anlatacak.

VİZYON PAYLAŞIMI YAPILACAK

Üç gün boyunca devam eden İTÜ İMK 19. Yönetim Bilimleri Kongresi’nde, iş dünyasında rekabeti belirleyen stratejik alanların başında gelen pazarlamayla teknoloji arasındaki güç birliği ilişkisi ele alınacak. Farklı iş alanlarından farklı ölçeklerde inovatif şirket ve markaların, pazarlamaya yön veren üst düzey yöneticilerinin konuşmacı olarak yer alacağı oturumlarda, bugünün ve geleceğin liderleri arasında, bir vizyon paylaşımı gerçekleştirilecek. Sosyal medya üzerinden başarılı markalaşma süreciyle bir fenomene dönüşen Tostçu Erol ve Midyeci Ahmet de, oturumlara renk katacaklar.

KATILIMCILAR FİRMA TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞECEK

“Eğitimler” ve “Kariyer Alanı”, katılımcıların mezun olduktan sonra, iş hayatında yönlerini belirlemelerine katkı sağlayacak. Kariyer Alanı’nda katılımcılar, farklı sektörlerden firmaların insan kaynakları stratejilerini, ürün ve hizmetlerini tanıyabilecek, firma temsilcileriyle birebir iletişim kurabilecek. Yönetim Bilimleri Kongresi, her yıl olduğu gibi son günün akşamı, katılımcıların üç günlük yoğun temponun yorgunluğunu atacakları, Kapanış Gecesi Konseri ile bitecek.