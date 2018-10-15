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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
15.10.2018 - 17:51, Son Güncelleme:

'Patik' okulun neşesi oldu

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'Patik' okulun neşesi oldu

Manisa’da bir okul müdürü tarafından sokakta bitkin, yaralı halde bulunan ve tedavisi yapıldıktan sonra okul tarafından sahiplenilen golden cinsi köpek okulun neşe kaynağı oldu. 'Patik' ismi verilen köpekle teneffüslerde neşeli zamanlar geçiren öğrenciler hem sorumluluk duygularının hem de hayvanlara karşı sevgilerinin arttığını söyledi.

600 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son 10 gündür okul bünyesine katılan 'Patik' isimli golden cinsi köpeğe ev sahipliği yapıyor. 10 gündür okulun maskotu haline gelen 'Patik', öğrencilerin de teneffüslerde ve öğle aralarında neşe kaynağı oldu.

Köpeği kendi mahallesinde sokakta bitkin ve yaralı bir halde bulduğunu anlatan Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İlyas Kayaokay, “Mahallemde, oturduğum yerde köpeği gördüm. Baya mağdur bir durumdaydı, yaraları vardı, sokağa atılmıştı. Golden cinsi iyi bir köpek olduğunu biliyorum. İçim bu duruma razı gelmedi. Hemen bir veterinerle görüşerek gerekli tedavilere başladık. Birkaç gün orada tedavi gördü. Sonrasında okulun bahçesi de uygun olduğu ve öğrencilerimizin köpekleri sevdiğini bildiğim için iyi olacağını düşündüğümden okula getirdim. Adını 'Patik' koyduk. Kendisine bir de yuva yaptık. Şu an gayet mutlu, sağlığı yerinde. Öğrencilerimizin de ilgisi alakası bu yönde çok güzel ve olumlu. Onlar da köpeği çok seviyorlar" dedi.

Patik okulun neşesi oldu

'ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'
Kayaokay şöyle devam etti:
"Bu durum öğrencilerimizin gelişimi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimize Hayvanlar Haftası, Hayvanları Koruma Haftası gibi çeşitli zamanlarda haftalar düzenliyoruz. Biz bunları hep kağıt üzerinde yapıyoruz. Şu anda yapmış olduğumuz bu durum kesinlikle uygulamalı bir durum. Çocuklara sadece Hayvanları Koruma Haftasında hayvanı sevmeyi öğretmiyoruz, şu an bahçemizde bir köpek var. Bunu yaşayarak görüyorlar. Bütün öğretmenlerimiz, idarecilerimiz, şahsım da olmak üzere köpeğe büyük bir sevgi gösteriyoruz. Bunu gerçekten kalbi olarak, içimizden gelerek bu olayı yaşayarak yapıyoruz. Şunu biliyoruz; en iyi öğretme yöntemi çocukların yaparak, görerek, uygulayarak aldığı eğitim yöntemidir. Biz çocuklara insan sevgisi, hayvan sevgisi gibi konuları kitap üzerinde sınıfta anlatıyoruz ama şu an yapmış olduğumuz şey hayvan sevgisini en iyi öğretme yöntemi olan yaşayarak öğreniyor. Bu da bizi gerçekten memnun etti. Öğrencilerimizin çoğu, hatta köpek korkusu olanlar bile şu an gelip Patik’i seviyor, onunla ilgileniyor. Bu anlamda çok mutluyum. Hayvanların da bu dünyada yaşamaya hakkı vardır. İnsanlarımızın da bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor diye düşünüyorum.”

Patik okulun neşesi oldu

'HAYVANLARI SEVMEYEN İNSANLARI SEVMEZ'
İnsanların gönlünde, vicdanında merhamet duygusunun geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Kayaokay, “Bu eğitime öğrencilik döneminden başlamak gerekiyor. Vicdanlara dokunabilirsek, merhamet duygusunu geliştirebilirsek, bu tür insanlardan zarar gelmez. ‘Hayvanları sevmeyen insanları da sevmez’ derler. Burada öğrencilerimize özellikle hayvanları sevmeyi gösteriyoruz onlara bunu aşılıyoruz ve inanıyorum ki hayvan sevgisi olan öğrencilerde sorumluluk duygusu gelişecektir. Aynı zamanda zarar vermeyecektir. Biz ona sevgiyi aşılıyoruz" dedi.

Mutsuz olduğu zamanlarda 'Patik' sayesinde neşelendiğini anlatan okulun 9'uncu sınıf öğrencisi Teoman Ata, "Teneffüslere çıktığımızda yalnız kalmıyoruz. Bazen öğle arasında sınıfta yanında arkadaşı olmayanlar oluyor, bir yere gidemeyenler oluyor. Dışarı çıkıp köpekle birlikte dolaşıyorlar. Okula ne zaman mutsuz gelsek yanımıza koşup bizi mutlu ediyor. Yanımızda bir dost, arkadaş, yolcu oldu" diye konuştu.

Patik okulun neşesi oldu

'HEPİMİZE SORUMLULUK KAZANDIRDI'
Patik’in okullarına gelmesiyle birlikte sorumluluk bilinçlerinin de arttığını belirten okulun 12'nci sınıf öğrencisi İlayda Berfin Savaş ise "Patik okulumuza geldiğinden beri bence hepimizdeki sorumluluk bilinci biraz daha arttı. Ona daha fazla özen gösteriyoruz. Geldiğinde yaraları vardı, kilo vermesi gerekiyor, onun için oynatmaya, hareket ettirmeye çalışıyoruz. Bence bu anlamda hepimize sorumluluk kazandırdığını düşünüyoruz. Eğlenceli, sevecen, kesinlikle ısırmıyor veya başka olumsuz bir şey yapmıyor. Gerçekten arkadaş gibi. Bence sevgiyi de öğretebilir bir insana” dedi.

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