‘Pat pat’ ile köy çocuklarına kitap taşıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri‘Pat pat’ ile köy çocuklarına kitap taşıyorlar
GeriEğitim ‘Pat pat’ ile köy çocuklarına kitap taşıyorlar
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
AA
13.07.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

‘Pat pat’ ile köy çocuklarına kitap taşıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Pat pat’ ile köy çocuklarına kitap taşıyorlar

Ordu'da öğretmen çift, Türk bayrağı ve balonlarla süsledikleri 'pat pat' adı verilen araçla köy köy gezerek kütüphanelerden emanet aldıkları kitapları çocuklara ulaştırıyor.

Ordu'da tarih öğretmeni Alparslan Çalışkan ile sosyal bilgiler öğretmeni eşi Ayşe Çalışkan, yörede tarım işlerinde kullanılan 'pat pat' adı verilen araç ile köy köy gezerek çocukları kitapla buluşturuyor. Ulubey ilçesinde farklı okullarda 18 yıldır öğretmenlik yapan Çalışkan çifti, kaymakamlık tarafından yürütülen 'Kütüphane Her Yerde, Sen Yeter ki Okumak İste' etkinliğine destek amacıyla köylerdeki çocuklara kitap ulaştırmaya karar verdi.

Bölgenin dağınık ve engebeli arazi yapısının yanı sıra çocukların dikkatini çekebilmek için ulaşımda 'pat pat' kullanmaya karar veren çift, aracın kasasına kapalı kitaplık yaptırdı.

Çeşitli kütüphanelerden emanet aldıkları yüzlerce kitap ve çocuk dergilerini kitaplığa dolduran Çalışkan çifti, aracı Türk bayrağı ve balonlarla süsledi.

Köydeki işlerinde de kullandıkları 'pat pat' ile her gün farklı bir köye giden çift, çocukların yaz tatilinde de kitap okumasını sağlıyor.

‘Pat pat’ ile köy çocuklarına kitap taşıyorlar

'PAT PAT' İLE ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKMEK İSTEDİK'
Alparslan Çalışkan, yaz tatilinde kitapların kütüphanelerde kalmaması için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi. Yaz tatilinde, bölgedeki çocukların kitap okuma fırsatı bulamadığını belirten Çalışkan, "Bütün çocuklar aileleriyle köylerine gidiyordu. Çocukların ilçe merkezine dönmeleri de çok zor oluyordu. Bundan dolayı böyle bir işe imza atmak istedik" dedi.

Çalışkan, bölgenin arazi şartlarını dikkate alarak 'pat pat' olarak da bilinen tarım aracını kullanmaya karar verdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Tarım aracını kullanmamızdaki bir başka amaç ise olaya biraz renk katmaktı. Biz böyle yaparak çocukların daha fazla ilgisini çekmeyi istedik. Bu kitapları bir otomobilin bagajında ya da kolilerle köy meydanlarına götürdüğümüzde belki dikkat çekmeyebilirdik. Dolayısıyla o dikkatle beraber çocukların okumaya olan meraklarını ön plana çıkarmaya çalıştık. Şimdiye kadar bunda başarılı olduk."

Her gün farklı köylere gittiklerini anlatan Çalışkan, "Gittiğimiz yerlerde verdiğimiz kitapları ve öğrencileri kayıt altına alıyoruz. Hedefimiz daha çok köye ve öğrenciye ulaşabilmek. Bu işin sonunda bir rapor hazırlayacağız. Eğer veriler olumlu olursa bu çalışmamızı diğer ilçelere de yaymak istiyoruz" diye konuştu.

Çalışkan, yaptıkları bu işi duyan bazı kişilerin kendilerine ulaşarak kitap hediye ettiğini kaydederek, bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

'TARIM ARACINI GÖREN ÇOCUKLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR'
Sosyal bilgiler öğretmeni Ayşe Çalışkan ise belgesellerde eşek kullanılarak çocuklara kitap ulaştırıldığını gördüklerini belirterek, "Biz de bölgenin arazi şartlarını dikkate alarak ve işe biraz da farklılık katmak adına tarım aracı kullandık" dedi.

İşe kendi köylerinden başladıklarını anlatan Çalışkan, şunları anlattı:
"Nereye kitap götürsek çocukların tepkileri çok güzel oluyor. Okuma yazma bilenlerin dışında okuma bilmeyen çocuklar da kitaplara ilgi gösteriyor. Tarım aracını gören çocukların yüzünün gülmesi ve gözlerinde parıltı bizi çok mutlu ediyor. Çocukların mutlu hallerini görünce yaptığımız için ne kadar doğru olduğunu anladık."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih

2018 ALES başvuruları ne zaman yapılacak?

Suriyeli çocuklar için 6 okul

Üniversitelilere Londra’dan mimarlık ödülü