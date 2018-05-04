Pastadan ‘coğrafya’ çıktı

Tunceli’de Atatürk İlkokulu’nda velilerin de desteğiyle ‘farklı’ bir çalışma yürütülüyor. 13 yıllık sınıf öğretmeni Nurgül Özçelik’in öncülüğünde anne-babalar, ayda iki defa derslere girip bir süreliğine ‘öğretmen’ oluyor, mesleklerini tanıtıyor. Nurgül öğretmen, okuttuğu 3’üncü sınıftaki çocukların velilerini ‘sadece toplantılarda görmek yerine derslere’ katıyor.

Zaman zaman velilerin derse girmesinden ilginç görüntüler de çıkıyor. Tıpkı, arıcılıkla uğraşan veli Ali Kamer Menteş’in verdiği derste olduğu gibi. Geçim kaynaklarıyla ilgili konu için sınıfa kovanla gelen Menteş, mesleğinin ayrıntılarını anlatıyor. Yanında getirdiği giysileri, araç-gereçleri öğrencilere tanıtıyor, organik bal yemelerini sağlıyor. “Öğretmen olmak çok güzeldi” diyor Menteş, “Sınıfa getirdiğim kovanı, ana arıyı, poleni öğrencilere tanıttım, çocukların hayvan sevgisi de bu yolla gelişti. Verimli bir ders oldu.”

DERSE İLGİLERİ ARTTI

Veli İmran Tayşı da coğrafyada ‘dünyanın katmanları’nı anlatıyor. Önce öğretmenden bilgiler alıp sunum hazırlayan Tayşı, ardından sınıfta katmanların görüntüsünü içeren bir pasta yapıyor. Onun dilimleriyle konuyu öğrencilere anlatırken, sorulara öğretmen eşliğinde yanıt veriyor. Tayşı, “Çocukların derslere ilgisinin arttığını gördüm, çok mutlu oldular. Kısa süre de olsa öğretmen olmak zor” diyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda memur olan bir veli, vergileri anlatıyor. Toplum sağlığı merkezinde görevli biri ise hem öğrencilerin sağlıkla ilgili bilgiler almasını hem de taramadan geçmesini sağlıyor. Hatta diş kliniğinde çalışan veli sayesinde çocukların ağız bakımı bile ücretsiz yapılıyor.

DÜNYAYI TANIYORLAR

Etkinliklerle derse ilginin arttığını, velilerin okulla daha iyi iletişim kurduğunu anlatan Nurgül öğretmen, şunları söylüyor: “Öğrenciler, hayat bilgisi konularını yerinde görme fırsatı buluyor. Bu etkinlikler, anne-babaların çocuklarını derste izleme, daha yakından takip etme, tanımalarına imkân sağlıyor. Beni de yakından tanıyorlar. Çocuklar çok mutlu, heyecanlı. Derslere ilgileri artıyor. Çevrelerini görüyorlar. Daha kolay anlıyor, derslerinde başarılı oluyor, yaparak yaşayarak öğreniyorlar. Düzenli çalışmayı, disiplini öğrenip farklı meslekleri tanıyorlar. Soru soruyorlar. Onların duygu ve düşüncelerini aktif hale getiriyoruz, özgüvenleri gelişiyor. Buna katkı yapmak çok güzel. Çocuklarla, velilerle güçlü bir bağ kuruyorum. Herkes çekinmeden okula geliyor. Okul idaresiyle veli iletişimi güçleniyor.”