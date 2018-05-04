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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Gülseven ÖZKAN
04.05.2018 - 02:21, Son Güncelleme:

Pastadan ‘coğrafya’ çıktı

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Pastadan ‘coğrafya’ çıktı

Tunceli’de bir ilkokulda veliler, derslerde işlenen konuları mesleklerine uygun olarak anlatıyor. Ev kadını olan bir veli sınıfta yaptığı pastanın dilimleriyle ‘dünyanın katmanları’ konusunu işliyor, arıcılıkla geçinen biri sınıfa getirdiği kovanla ‘geçim kaynakları’nı öğretiyor.

Tunceli’de Atatürk İlkokulu’nda velilerin de desteğiyle ‘farklı’ bir çalışma yürütülüyor. 13 yıllık sınıf öğretmeni Nurgül Özçelik’in öncülüğünde anne-babalar, ayda iki defa derslere girip bir süreliğine ‘öğretmen’ oluyor, mesleklerini tanıtıyor. Nurgül öğretmen, okuttuğu 3’üncü sınıftaki çocukların velilerini ‘sadece toplantılarda görmek yerine derslere’ katıyor.

Zaman zaman velilerin derse girmesinden ilginç görüntüler de çıkıyor. Tıpkı, arıcılıkla uğraşan veli Ali Kamer Menteş’in verdiği derste olduğu gibi. Geçim kaynaklarıyla ilgili konu için sınıfa kovanla gelen Menteş, mesleğinin ayrıntılarını anlatıyor. Yanında getirdiği giysileri, araç-gereçleri öğrencilere tanıtıyor, organik bal yemelerini sağlıyor. “Öğretmen olmak çok güzeldi” diyor Menteş, “Sınıfa getirdiğim kovanı, ana arıyı, poleni öğrencilere tanıttım, çocukların hayvan sevgisi de bu yolla gelişti. Verimli bir ders oldu.”

Pastadan ‘coğrafya’ çıktı

DERSE İLGİLERİ ARTTI

Veli İmran Tayşı da coğrafyada ‘dünyanın katmanları’nı anlatıyor. Önce öğretmenden bilgiler alıp sunum hazırlayan Tayşı, ardından sınıfta katmanların görüntüsünü içeren bir pasta yapıyor. Onun dilimleriyle konuyu öğrencilere anlatırken, sorulara öğretmen eşliğinde yanıt veriyor. Tayşı, “Çocukların derslere ilgisinin arttığını gördüm, çok mutlu oldular. Kısa süre de olsa öğretmen olmak zor” diyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda memur olan bir veli, vergileri anlatıyor. Toplum sağlığı merkezinde görevli biri ise hem öğrencilerin sağlıkla ilgili bilgiler almasını hem de taramadan geçmesini sağlıyor. Hatta diş kliniğinde çalışan veli sayesinde çocukların ağız bakımı bile ücretsiz yapılıyor.

DÜNYAYI TANIYORLAR

Etkinliklerle derse ilginin arttığını, velilerin okulla daha iyi iletişim kurduğunu anlatan Nurgül öğretmen, şunları söylüyor: “Öğrenciler, hayat bilgisi konularını yerinde görme fırsatı buluyor. Bu etkinlikler, anne-babaların çocuklarını derste izleme, daha yakından takip etme, tanımalarına imkân sağlıyor. Beni de yakından tanıyorlar. Çocuklar çok mutlu, heyecanlı. Derslere ilgileri artıyor. Çevrelerini görüyorlar. Daha kolay anlıyor, derslerinde başarılı oluyor, yaparak yaşayarak öğreniyorlar. Düzenli çalışmayı, disiplini öğrenip farklı meslekleri tanıyorlar. Soru soruyorlar. Onların duygu ve düşüncelerini aktif hale getiriyoruz, özgüvenleri gelişiyor. Buna katkı yapmak çok güzel. Çocuklarla, velilerle güçlü bir bağ kuruyorum. Herkes çekinmeden okula geliyor. Okul idaresiyle veli iletişimi güçleniyor.”

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