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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
ANKARA
26.04.2018 - 07:21, Son Güncelleme:

'Parantezli' İstanbul Üniversitesi

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'Parantezli' İstanbul Üniversitesi

İSTANBUL, Gazi, İnönü Üniversitelerinin de bulunduğu 10 üniversitenin bölünmesini ve yeni üniversiteler kurulmasını düzenleyen tasarı, Meclis Milli Eğitim Komisyonu’nda önemli değişikliklerle kabul edildi. Eskişehir, Isparta ve Afyonkarahisar’da 3 devlet üniversitesinin daha bölünmesi ve yeni üniversite sayısının 15’ten 20’ye çıkarılması kararlaştırıldı. İstanbul Üniveritesi’nin bölünmesiyle kurulacak üniversiteye İbni Sina adının verilmesinden vazgeçildi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesini de bünyesine alan kurumun adı İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) oldu.

Komisyonda muhalefetin itirazları ve tartışmaların ardından kabul edilen önergelere göre, 4’ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulacak. Anadolu Üniversitesi’nin bölünmesiyle Eskişehir Teknik Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin bölünmesiyle Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin bölünmesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulacak. Ayrıca Ankara Medipol ve Semerkand Bilim ve Medeniyet adlarıyla vakıf üniversitelerinin kurulması kabul edildi.

MÜLKLER YENİ KURUMLARA

Tasarının yeni haline göre, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa); İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik fakültelerinden oluşacak. Ayrıca üniversitede, yeni oluşturulacak Diş Hekimliği ve Eczacılık fakülteleri de olacak. Mevcut üniversitelerde bulunup yeni üniversitelerin kullanacağı devlet mülkleri doğrudan yeni kurumlarına devredilecek.

2 yıllık ilahiyat önlisans programından mezun olanlara 4 yıllık ilahiyat veya eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi verilecek. Bu eğitimin usul ve esasları ile her yıl tahsis edilecek kontenjanları YÖK belirleyecek.

20 YENİ ÜNİVERSİTE

Yeni kurulacak 20 üniversite şunlar:
“Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya Teknik, Kütahya Sağlık Bilimleri, Malatya Turgut Özal, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kahramanmaraş İstiklal, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri. Vakıf: Ankara Medipol, İstanbul Atlas, Semerkand Bilim ve Medeniyet, İzmir Tınaztepe.”

BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Bazı üniversitelerin adı, bulundukları şehirlerin isimleri eklenerek değiştiriliyor. Erzincan Üniversitesi’nin adı “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” oldu. Ayrıca, Uludağ Üniversitesi’nin adı “Bursa Uludağ Üniversitesi”, Cumhuriyet Üniversitesi’nin adı “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi”, Adnan Menderes Üniversitesi’nin adı “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin adı “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi’nin adı “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi”; Dumlupınar Üniversitesi’nin adı “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi”; Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin adı “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi”, Okan Üniversitesi’nin adı “İstanbul Okan Üniversitesi”; Namık Kemal Üniversitesi’nin adı “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi”, Ahi Evran Üniversitesi’nin adı “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi”, Mehmet Akif Üniversitesi’nin adı “Burdur Mehmet Akif Üniversitesi”, , Bozok Üniversitesi’nin adı “Yozgat Bozok Üniversitesi” olarak değiştirildi.

Bölünen üniversiteler komisyonda
Bölünen üniversiteler komisyonda
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