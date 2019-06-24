Pahalı hediye almak yerine çocuğunuzla zaman geçirin

Ebeveynlik, sabır ve fedakarlık gerektiren ortak bir yolculuk. Anne babalık yolculuğunda tam bir sorunu aştık derken yeni bir problemle karşılaşmak mümkün. Her zaman büyük resme bakmak fayda getirir. Çocukların öncelikli ihtiyaçları hiç değişmez. Birinci sırada her zaman kesintisiz sevgi ve ilgi gereksinimi vardır. Sırasıyla diğer ihtiyaçları ise iletişim ve etkileşim, fiziksel aktivite, oyun, dengeli beslenme ve iyi uykudur. Çocuklara verebileceğimiz en iyi şey zamandır. Yeni nesil aileler yeterli zaman ayıramadıkları çocuklarını mutlu etmek adına gereksiz ve pahalı alışverişlere yöneliyor. Oysa ki çocukların hafızalarında kalan en mutlu anlar, anne babalarıyla birlikte geçirdikleri vakitlerdir. Birbirine gülümsemek, birlikte oyun oynamak, sohbet etmek çok daha değerlidir.

ÇOCUKLARIN YAŞAM BECERİLERİNİN GELİŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Çocukların yaşamda ayakları üzerinde durabilen, koşullara uyum sağlayabilen ve mücadele etmeyi bilen sağlıklı bireyler olabilmeleri için yaşam becerilerinin küçük yaştan itibaren gelişmesine destek olmak gerekiyor.

Bu sürecin aşamaları ise şöyle:

- Çocuklar öncelikli olarak öz bakım becerilerini öğrenmeli

- Sahip olduklarını yönetmeyi ve korumayı bilmeliler (eşyalar, oyuncaklar, giysiler...)

- Sağlıklı olmaları için gerekli olanı bilmeliler

- Para ve değeri hakkında bilgi sahibi olmalılar

- Yaşlarına uygun riskleri değerlendirmeyi öğrenmeliler

- Farklı ortamlara uyum sağlamayı ve buna uygun davranış geliştirmeyi öğrenmeliler

KİMLİK GELİŞİMİ, GÜVEN DUYGUSU VE MOTİVASYON

Çocuğun kim olduğunu keşfedip kendini fark etmesinin yolu, ona kendini iyi hissettirecek, yeteneklerini ortaya çıkaracak, kendini ifade edebilecek insanlarla bir arada olmasından geçiyor.

Hiç kuşkusuz ki çocuklar yaş aldıkça, ergenliğe doğru netlikten belirsizliğe adım atıyor. Bu nedenle anne babalar çocuklarının güçlü yanlarını ve ilgi alanlarını bilmeli. Çocuklarının duygusal ve bilişsel olarak zorlandığı konuları biliyor ve buna göre bir strateji geliştiriyor olmaları çok önemli. Sebat etmeyi, başarısızlıkla başa çıkmayı öğrenebilmeleri için öncelikle biz anne babaların çocuklarımızın başarısızlıkları karşında sabırlı ve anlayışlı olması gerekiyor. Ebeveyn olarak sorumluluklarımızdan bir tanesi de farklılıklarını kabul ederek, kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ortamlar yaratmak.

Çocuğun kendine değer vermeyi öğrenirken bunu başkalarına zarar vermeden yapabilmesi, kimsenin omuzlarına basmadan ilerlemesi ekibin parçası olmayı öğrenebilmesi için çok önemli. Çocuğun öncelikle kendi duygularını anlama, başkalarını anlama, arkadaşlıklar kurma ve bunu sürdürebilme, farklılıkları kabul ederek saygı göstermesi günümüz toplumlarında birlikte uyum içinde yaşamayı öğrenebilmenin en temel koşulu.

YORGUN ÇOCUK KONSANTRE OLAMAZ

Çocukların doğuştan gelen karakteristik özelliklerinin aile ilgisi ve desteği, iyi bir eğitim, sosyal çevreyle değişmesi mümkün. Anne babalar için gelişim süreçlerinde spor ve sanatla meşgul olan çocuklarla iletişim kurmak daha kolay. Çocukları farklı ortamlara dahil etmek farklı yerlerde nasıl davranmaları gerektiğini öğretir.

Evde konuşulan dil duygu dilidir. Yabancı bir dilde duygular tam olarak verilemez. Bu nedenle ilk yıllarda çocuklarınızla evde yabancı dil konuşmayın.

Tabletler, e-Kitaplar ne yazık ki uzun metinler okuma irademizi yok etti. Çocuklarımıza akademik başarıyı vermek için uzun metinler okumayı öğretmeliyiz.

Çocukların sağlıklı ve mutlu gelişiminde en önemli faktörlerden biri de iyi uykudur. Unutmayın ki yorgun bir çocuk hiçbir zaman konsantre olamaz ve birçok şeyi de hatırlayamaz.

PENNY TASSONİ KİMDİR?

İngiliz eğitimci ve yazar, Penny Tassoni’nin 6-16 yaş arası çocuk eğitimiyle ilgili 45 adet kitabı bulunuyor. İlkokul öğretmeni olarak başladığı meslek yaşamında 23 yıldır birçok ülkede çocuklarla ilgili eğitim veren Penny Tassoni’nin anne ve babalık üzerine yenilikçi görüşleri bulunuyor. Tassoni, İngiltere’de 35 bin üyesi olan Erken Çocukluk ve Bakım Hizmetleri Profesyonel Birliği’nin başkanlığını da yürütüyor. Yazar, düzenli olarak anaokullarında çocuklarla bir araya geliyor ve ülke çapında konuşmalarıyla tanınıyor. Çin ve Hong Kong gibi ülkelerde de danışmanlık yapıyor.