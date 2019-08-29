MEB'in özür grubu atama sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan öğretmenlerin başvuruda bulunduğu özür grubu atama sonuçları, personel genel müdürlüğü tarafından açıklanacak. Öğretmenler, atama sonuçlarının açıklanmasının ardından ilişik kesme işlemini önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. Peki, MEB özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Özür grubu atama sonuçları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Binlerce kişinin 5-9 Ağustos tarih aralığında başvuru işlemini tamamladığı özgür grubu atama sonuçları için beklenen güne girildi. Peki, eş durumu ve çeşitli sebeplerle gerçekleştirilen özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Özür grubu atama sonuçları, eş durumu tayini ve diğer sebeplerle başvuruda bulunan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Konuyla ilgili bazı detaylar...
22-27 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alınan yaz dönemi mazerete bağlı yer değiştirme süreci, bugün sonuçları ile gündemde yer alıyor. Bakanlığın yayımladığı tercih kılavuzuna göre sonuçlar bugün yayımlanacak ve atamalar gerçekleşecek. Öğretmenler, tebliğat ve ilişik kesme işlemlerini 2 Eylül tarihinden itibaren yapabilecek.
Sonuçlar açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.
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