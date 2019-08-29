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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
29.08.2019 - 11:10, Son Güncelleme:/

MEB'in özür grubu atama sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan öğretmenlerin başvuruda bulunduğu özür grubu atama sonuçları, personel genel müdürlüğü tarafından açıklanacak. Öğretmenler, atama sonuçlarının açıklanmasının ardından ilişik kesme işlemini önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek. Peki, MEB özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MEB'in özür grubu atama sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
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Özür grubu atama sonuçları için vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Binlerce kişinin 5-9 Ağustos tarih aralığında başvuru işlemini tamamladığı özgür grubu atama sonuçları için beklenen güne girildi. Peki, eş durumu ve çeşitli sebeplerle gerçekleştirilen özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özür grubu atama sonuçları, eş durumu tayini ve diğer sebeplerle başvuruda bulunan birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Konuyla ilgili bazı detaylar...

22-27 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alınan yaz dönemi mazerete bağlı yer değiştirme süreci, bugün sonuçları ile gündemde yer alıyor. Bakanlığın yayımladığı tercih kılavuzuna göre sonuçlar bugün yayımlanacak ve atamalar gerçekleşecek. Öğretmenler, tebliğat ve ilişik kesme işlemlerini 2 Eylül tarihinden itibaren yapabilecek.

Sonuçlar açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.

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