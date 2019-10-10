Özgeçmiş yerine özgelecek planı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da OSTİM Teknik Üniversitesi’nin yeni akademik yıl açılış törenine katıldı.
Bakan Selçuk, konuşmasında içinde bulunduğumuz yeni çağın çok iyi okunması gerektiğini belirterek özetle şöyle konuştu: “İşe girerken yazdırılan ‘özgeçmiş’ yerine ‘özgelecek’ kavramına daha çok önem veriyorum. Öğrencilerin muhakkak özgeleceklerine yönelik olarak duygu, düşünce ve hareket planı geliştirmeleri gerekiyor. İyi bir öğrencinin ders dışında ne yaptığı önemli. Diplomayı herkes alıyor. Sen farkını ortaya koy. Önemli olan farkını ortaya koyabilmek. ‘4 sene hangi kongrelere, sosyal sorumluluk projelerine katıldım’, ‘Hangi hobileri edindim’, ‘Enstrüman çalıyor muyum’, ‘Halk oyunundan haberdar mıyım’ gibi sorularla ilgili bir hesap cetveline ihtiyaç var. Öğrencilerin talep etmeye dikkat etmesi lazım. Talep ederseniz etrafınız genişler, havzanız büyür.”
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