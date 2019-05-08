Özel yetenekli öğrenciler için taslak programlar askıda
MEB, özel yetenekli öğrenciler için hazırlanan 28 taslak öğretim programının taslağını yayımladı. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim için hazırlanan taslak öğretim programları, 20 Mayıs'a kadar askıda kalacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel yetenekli öğrencilerin tam zamanlı eğitim gördüğü okullarda uygulanmak üzere okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim için hazırlanmış 28 adet taslak öğretim programını internet üzerinden ilgililerin görüşüne açtı. Program 20 Mayıs'a kadar askıda kalacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel yetenekli öğrencilerin tam zamanlı eğitim gördüğü okullarda uygulanmak üzere okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim için hazırlanmış 28 adet taslak öğretim programı http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx internet adresi üzerinden öğretmenlerimizin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine sunuldu. Taslak programlar, internet adresinde 20 Mayıs 2019 saat 18:00'e kadar askıda kalacak."
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