Özel yetenek sınavı kalktı mı? YÖK Başkanı Saraç açıklık getirdi!
Özel yetenek sınavı kalktı iddialarına yönelik YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi. Türkiye'deki üniversitelerde halihazırda 128 programın özel yetenek sınavı ile öğrenci aldığını ifade eden Başkan Saraç, bu bölümlerden sadece 14'ünün bundan sonra merkezi yerleştirme ile öğrenci alacağını aktardı. Peki, hangi programlarda özel yetenek sınavı kalktı?
Becerilere göre öğrenci alan 128 bölümden 14'ü için özel yetenek sınavı kaldırıldı. Özel yetenek sınavı kalkan dersler ise YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından açıklandı. Peki, özel yetenek sınavı hangi bölümler için kalktı? İşte, o konu hakkında resmi açıklama
ÖZEL YETENEK SINAVI KALKTI MI?
Özel yetenekle öğrenci alan 128 programdan sadece 14’üne merkezi yerleştirmeyle öğrenci alımına geçileceğini belirten YÖK Başkanı Yekta Saraç şunları söyledi: “Özel yetenek sınavının kaldırılmasına yönelik bir çalışma olmadığı gibi böyle bir düşünce zihnimizde de yer almıyor. YÖK Genel Kurulu’nda alınan karar, 128 programdan sadece 14’ü ile ilgili. Bu programların ortak özelliği hem özel yetenek hem de merkezi yerleştirmeyle ilgili öğrenci alınması. Dolayısıyla ‘bunlar sadece özel yetenekle girilebilecek programlar’ düşüncesi yanlış. Bu programlar aradığı yeterlilikler ve kazandırdıkları yetkinlikler bakımından sadece özel yeteneğe bağlı programlar değil. Bunlardan merkezi yerleştirmeyle öğrenci alan programların mezun yeterliliği de hiçbir zaman münakaşa konusu olmamıştır. Demek ki özel yetenek sınavı kaldırıldı iddiası bütünüyle gerçek dışı. Kamuoyunda özel yetenek sınavının tamamen kaldırılmış olduğu gibi bir algı oluşturulmaya çalışılması, öğrenci ve ailelerini de yanıltmaya yönelik bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışılıyor.”
BU YIL ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ALMAYACAK OLAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?
MERKEZİ yerleştirmeyle öğrenci almasına karar verilen 14 program ‘çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı’ olarak sıralandı.
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