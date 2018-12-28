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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
28.12.2018 - 12:39, Son Güncelleme:/

Özel ve kamu okulları arasındaki iş birliği artacak

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün ‘Hami Projesi’ ile özel ve kamu okulları arasında sosyal ve fiziksel imkânlarından ortak fayda sağlamadan öğretmen, öğrenci ve veli birlikteliğine kadar geniş bir alanda iş birliği sağlanması hedefleniyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün "Hami Projesi" ile özel ve kamu okulları arasında iş birliği artırılacak. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, genel müdürlüklerine bağlı 28 bin 700'e yakın kurumun bulunduğunu söyledi. Özel okulların sayısının 11 bin 600 olduğunu belirten Yıldız, bu oranın her yıl arttığını vurguladı.

1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ ÖZEL OKULDA
Yıldız, geçen sene 1.700 özel öğretim kurumu açıldığını, bu yıl ise eğitim öğretime kazandırılan kurum sayısının 2 bin 400'a ulaştığını belirtti. Her geçen gün özel öğretim kurumlarına ilginin özellikle okul bazında arttığını söyleyen Yıldız, şöyle devam etti:
"Türkiye genelinde 100 öğrenciden 8-9'u özel okula gidiyor. Rakam 18 milyon öğrenciyi düşündüğümüzde öyle çok fazla değil. Şu anda Türkiye genelinde özel okula giden 1 milyon 350 bine yakın öğrencimiz var."

Yıldız, özel okul oranlarının bir dönem yüzde 3'lerde olduğunu, dershane dönüşüm sürecinden sonra bunun yüzde 8.6'ya ulaştığını söyledi.

‘ÖĞRETMENLER BİRBİRLERİNİN OKULUNDA DERS ANLATABİLECEK’
2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde özel öğretim ile kamu okulları arasındaki iş birliği ve sosyal dayanışmayı arttıracak çalışmaların önemli bir başlık oluşturduğunu anlatan Yıldız, bu hedefe hizmet edecek çalışmalarının da kamu okullarıyla özel okullar arasındaki ‘Hami Projesi’ olduğunu belirtti. Yıldız, projeyle iki kurumsal yapının bir arada eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapmalarını hedeflediklerini söyledi.

Projenin resmi yazısının illere kısa süre içerisinde gönderileceğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:
"Türlerine ve çeşitlerine göre kamu okullarından her özel öğretim okulunun karşılığı bir okul belirlenerek bunlar arasında birebir eşleme yapılacak. Aslında ortak bir sinerji oluşturmak, enerjiyi ortaya koyup bir sinerji yaratmak. Proje ilk anda 'çok daha iyi gözüken, maddi imkânları, sorunları olmayan özel okulun daha dezavantajlı bir okulu sahiplenmesi, onu himaye etmesi anlamında'  düşünülebilir. Ama bizim bu çalışmamızın temel felsefesinde aslında karşılıklı iş birliği söz konusu. Siz de ne var, biz de ne

var? Sen de ne var, ben de ne var? değil de 'Biz ne yapabiliriz'i ortaya koymak gibi temel bir felsefesi var. Mesela bizim mesleki teknik eğitim okullarımız var. Onların atölyeleri, laboratuvarları neredeyse hiçbir özel okulda yok. Burada sosyal ve fiziki ortamlarının paylaşılması temel başlık. İkincisi daha önemlisi öğrenci iş birliği. Öğrencilere yönelik sosyal bir proje varsa aynı projenin diğer okullarda yapılması."

PROJELERDE ORTAKLIK
Öğretmenlere hizmet içi eğitimin de eşleme yapılan iki okulda da yapılacağını belirten Yıldız, bazen öğretmenlerin ders değişiminde de bulunabileceğini söyledi. Yıldız, özel ve kamu okulundaki öğretmenlerin ‘hami’ olduğu okulda da ders anlatabileceğini belirtti. ‘Hami Projesi’ ile velilerin de sosyal yardımlaşma projesi başlattıklarında sadece kendi öğrencilerine değil her okulu da dikkate alarak çalışma yapacaklarını anlatan Yıldız, yurtiçi ve dışı ile Avrupa projelerinin de ortak olacağını söyledi.

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