Özel ve kamu okulları arasındaki iş birliği artacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün "Hami Projesi" ile özel ve kamu okulları arasında iş birliği artırılacak. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, genel müdürlüklerine bağlı 28 bin 700'e yakın kurumun bulunduğunu söyledi. Özel okulların sayısının 11 bin 600 olduğunu belirten Yıldız, bu oranın her yıl arttığını vurguladı.

1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ ÖZEL OKULDA

Yıldız, geçen sene 1.700 özel öğretim kurumu açıldığını, bu yıl ise eğitim öğretime kazandırılan kurum sayısının 2 bin 400'a ulaştığını belirtti. Her geçen gün özel öğretim kurumlarına ilginin özellikle okul bazında arttığını söyleyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde 100 öğrenciden 8-9'u özel okula gidiyor. Rakam 18 milyon öğrenciyi düşündüğümüzde öyle çok fazla değil. Şu anda Türkiye genelinde özel okula giden 1 milyon 350 bine yakın öğrencimiz var."

Yıldız, özel okul oranlarının bir dönem yüzde 3'lerde olduğunu, dershane dönüşüm sürecinden sonra bunun yüzde 8.6'ya ulaştığını söyledi.

‘ÖĞRETMENLER BİRBİRLERİNİN OKULUNDA DERS ANLATABİLECEK’

2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde özel öğretim ile kamu okulları arasındaki iş birliği ve sosyal dayanışmayı arttıracak çalışmaların önemli bir başlık oluşturduğunu anlatan Yıldız, bu hedefe hizmet edecek çalışmalarının da kamu okullarıyla özel okullar arasındaki ‘Hami Projesi’ olduğunu belirtti. Yıldız, projeyle iki kurumsal yapının bir arada eğitimin temel hedeflerine ilişkin iş birliği yapmalarını hedeflediklerini söyledi.

Projenin resmi yazısının illere kısa süre içerisinde gönderileceğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Türlerine ve çeşitlerine göre kamu okullarından her özel öğretim okulunun karşılığı bir okul belirlenerek bunlar arasında birebir eşleme yapılacak. Aslında ortak bir sinerji oluşturmak, enerjiyi ortaya koyup bir sinerji yaratmak. Proje ilk anda 'çok daha iyi gözüken, maddi imkânları, sorunları olmayan özel okulun daha dezavantajlı bir okulu sahiplenmesi, onu himaye etmesi anlamında' düşünülebilir. Ama bizim bu çalışmamızın temel felsefesinde aslında karşılıklı iş birliği söz konusu. Siz de ne var, biz de ne

var? Sen de ne var, ben de ne var? değil de 'Biz ne yapabiliriz'i ortaya koymak gibi temel bir felsefesi var. Mesela bizim mesleki teknik eğitim okullarımız var. Onların atölyeleri, laboratuvarları neredeyse hiçbir özel okulda yok. Burada sosyal ve fiziki ortamlarının paylaşılması temel başlık. İkincisi daha önemlisi öğrenci iş birliği. Öğrencilere yönelik sosyal bir proje varsa aynı projenin diğer okullarda yapılması."

PROJELERDE ORTAKLIK

Öğretmenlere hizmet içi eğitimin de eşleme yapılan iki okulda da yapılacağını belirten Yıldız, bazen öğretmenlerin ders değişiminde de bulunabileceğini söyledi. Yıldız, özel ve kamu okulundaki öğretmenlerin ‘hami’ olduğu okulda da ders anlatabileceğini belirtti. ‘Hami Projesi’ ile velilerin de sosyal yardımlaşma projesi başlattıklarında sadece kendi öğrencilerine değil her okulu da dikkate alarak çalışma yapacaklarını anlatan Yıldız, yurtiçi ve dışı ile Avrupa projelerinin de ortak olacağını söyledi.