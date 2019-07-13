Özel sektör de mesleki eğitim merkezi kuruyor

Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler haftada bir gün okula devam ederken, diğer günler işyerinde geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimini alacak. Eğitimde üçüncü yılın sonunda başarılı olanlar kalfalık, dördüncü ve son sınıfın sonunda başarılı olanlar ise ustalık belgesi alıyor. Mesleki eğitim merkezlerinde yaklaşık 100 bin öğrenci okuyor. Bu rakam, mesleki ve teknik ortaöğretimde okuyan öğrencilerin yaklaşık yüzde 5’ini oluşturuyor. Bu merkezlerden her yıl yaklaşık 40 bin öğrenci usta unvanıyla mezun oluyor. Mezunların yüzde 88’i alanlarında, yüzde 75’i işyeri eğitimi aldıkları firmalarda çalışmaya devam ediyor.

'OSB’LERDE 10 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİM ALIYOR'

Bakanlık, özel sektörün talebiyle, özel sektörün mesleki eğitim merkezi kurması için kanun teklifini TBMM’ye taşıyarak onaylanmasını sağladı. Değişiklikle özel sektör, mesleki ve teknik Anadolu lisesi gibi artık mesleki eğitim merkezi de kurabilecek. Mesleki ve teknik eğitimden sorumlu MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor:

“Dünyada mesleki ve teknik eğitimde özel sektörün payı giderek artıyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu teknik elemanların eğitimlerinde de aktif olmaları gerekiyor. Bu katılım mesleki ve teknik eğitimin kalitesini de arttırıyor. Şimdi bu modele bir çeşitlilik daha katmış oluyoruz. Yeni düzenlemeyle özel mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilave olarak özel mesleki eğitim merkezlerinin kurulabilmesinin de önü açıldı. Özel sektörün, kendisinin işyeri eğitimiyle büyük katkı sunduğu bu alanda okul açabilmesi sayesinde hem mesleki eğitim merkezlerine talebi arttıracak hem de ihtiyaç duyduğu insan kaynağını kendisi yetiştirebilecektir. Organize sanayi bölgeleri (OSB) bu anlamda bir fırsat sunuyor. OSB’lerde 32 mesleki eğitim merkezinde 10 bin öğrenci eğitim alıyor. Artık sektörlerin de sürece aktif katılımlarıyla mesleki eğitim merkezlerinin özellikle OSB’lerde yaygınlaştırılmaları ve kapasitelerinin arttırılması sağlanmış olacak ve böylece sanayinin ihtiyaçları da güçlü bir şekilde karşılanacak.”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da bu konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor:

“MEB ile mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için çok önemli bir protokol imzaladık. İstanbul’da belirlediğimiz mesleki ve teknik Anadolu liselerin yönetiminden eğitimine kadar tüm süreçlerini bakanlıkla birlikte yürütüyoruz. Süreç başarılı bir şekilde ilerliyor. Özel sektörün mesleki ve teknik eğitimin her aşamasında olması, hem ihtiyaçların rasyonel bir şekilde karşılanması hem de kalitenin artması açısından çok önemli. Mesleki eğitim merkezleri, teknik alanlarda kaliteli usta ihtiyacının karşılanmasında geleneksel çırak-kalfa-usta eğitiminin çok önemli bir parçası. Bu alanda da katkı vermek istiyorduk. Bu talebimiz de kanun düzenlemesiyle yerine getirilmiş oldu. Özellikle organize sanayi bölgelerinde ihtiyaç duyulan alanlarda yeni mesleki eğitim merkezleri kurmaları yönünde sanayicilerimizi yönlendireceğiz.”