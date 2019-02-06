Özel okulun sınavı 23 Şubat’ta
Birinci sınıf öğrencilerini başvuru sırasıyla; 2 ve 3’üncü sınıfları ise mülakatla alan okulun, 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar için giriş sınavı 23 Şubat’ta yapılacak.
Türkiye genelinde kampüsleri bulunan Bilfen Okulları’nın giriş sınavı 23 Şubat’ta yapılacak. Bu okullarda öğrenci olmak isteyenler için, 23 Şubat’ta giriş sınavı yapılacak. Sınavlar için son başvuru tarihi 22 Şubat. Başvurular; iki adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle öğrencinin eğitim görmek istediği okula velisi tarafından yapılabilecek. Birinci sınıf öğrencileri başvuru sırasına göre, 2 ve 3’üncü sınıflar mülakatla okula alınacak. Okul; 4, 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerini bu sınavın sonuçlarına göre kabul edecek.
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