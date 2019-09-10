Özel okulların kayıt sözleşmesinde ‘kitap-kırtasiye’ güncellemesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖzel okulların kayıt sözleşmesinde ‘kitap-kırtasiye’ güncellemesi
GeriEğitim Özel okulların kayıt sözleşmesinde ‘kitap-kırtasiye’ güncellemesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
10.09.2019 - 11:46, Son Güncelleme:/

Özel okulların kayıt sözleşmesinde ‘kitap-kırtasiye’ güncellemesi

MEB, özel okulların kayıt sözleşmesinde yapılan güncellemeyle, velilerden istenen ‘kırtasiye’, ‘kitap’, ‘kıyafet’, ‘servis’ gibi ücret kalemlerinin de sözleşmede yer alması sağladı. Uygulamayla velilerin kayıt döneminde bilgi sahibi olabilmesi ve sonradan sürpriz ücret artışlarıyla karşı karşıya kalmasının engellenmesi amaçlanıyor. Özel okullar 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren kayıt işlemlerini güncellenen sözleşme doğrultusunda yapacak.

Özel okulların kayıt sözleşmesinde ‘kitap-kırtasiye’ güncellemesi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel okulların öğrenci kayıt sözleşmesinde yapılan güncellemeyle, velilerden istenen ‘kırtasiye’, ‘kitap’, ‘kıyafet’, ‘servis’ gibi ücret kalemlerinin de sözleşmede yer alması sağlandı. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından özel okullara gönderilen yazıda, öğrenci kayıt sözleşmelerinin güncellendiği ve kayıt işlemlerinin 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren, güncellenen sözleşme doğrultusunda yapılacağı bildirildi.

Yeni uygulamayla, velilerin kayıt döneminde bilgi sahibi olabilmesi ve sonradan sürpriz ücret artışlarıyla karşı karşıya kalmaması amacıyla kitap, kırtasiye, kıyafet gibi ücret kalemlerine de özel okul öğrenci kayıt sözleşmesinde yer verildi. Bu kapsamda yeni sözleşmede öğrenim ve yemek ücretinin yanında velinin isteğine bağlı olarak takviye kursu, yatakhane, kitap, kırtasiye, servis ve etüt ücretleri de açıkça belirtilecek. Ayrıca okul aile birliklerinin aldığı karar doğrultusunda öğrenci kıyafeti ücretine de sözleşmede yer verilecek.

KİTAP KIRTASİYE ÜCRETLERİ DE ÖNCEDEN İLAN EDİLMEK ZORUNDA
Hem önceki hem de güncellenen öğrenci kayıt sözleşmesine göre, özel okulların tıpkı öğrenim ücretlerinde olduğu gibi takviye kursları, yemek, servis, kıyafet, kırtasiye, yatakhane gibi ücretlerini de ocak ayından itibaren mayıs ayının sonuna kadar ilan etme zorunluluğu bulunuyor. Bu ilanlarda ders yılı veya ders saati ücretiyle birlikte, peşin veya taksitli ödemeler ve diğer indirimlerin de belirtilmesi gerekiyor. Ayrıca öğrenci veya velilerinden ‘beceri eğitimi-staj çalışması’ adı altında ayrı bir ücret talep edilemiyor. Okulların ara sınıflarının eğitim ücreti, bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücrete ‘Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)/2’ oranına en fazla yüzde 5 artış; okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (Yİ-ÜFE TÜFE)/2 oranına en fazla yüzde 5 artış yapılarak hesaplanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Özel okulların kayıt sözleşmesinde ‘kitap-kırtasiye’ güncellemesi
UNICEF’den okul çantalı eylem
DYK E-Kurs öğretmen ve öğrenci başvurusu ne zaman yapılacak?
Servisçi firarda! Ehliyetsiz sürücü öğrencileri bırakıp kaçtı