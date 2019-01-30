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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
30.01.2019 - 10:44, Son Güncelleme:/

Milli Eğitim Bakanı: Kurslarla ve temel liselerle ilgili yol haritamız hazır

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin her yıl düzenlediği Geleneksel Eğitim Sempozyumu başladı. Açılışta konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temel liseler ve özel öğretim kurslarının kapatılmasıyla ilgili yerine ne koyacaklarına yönelik net bir yol haritası olduğunu söyleyerek, “Ne getirdiğimiz ve buradaki ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağımız konusunda çok net bir yol haritasına sahibiz. Bunu da önümüzdeki haftalarda bir lansmanla açıklayacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı: Kurslarla ve temel liselerle ilgili yol haritamız hazır
Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr

Türkiye Özel Okullar Derneği’nin düzenlediği 18’inci Geleneksel Eğitim Sempozyumu Antalya’da başladı. 1 Şubat’a kadar devam edecek etkinlikte eğitim-öğretim alanında Türkiye ve dünyadan birçok uzman konuşmacı olarak katılıyor. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal açılış konuşmasında eğitimin millet ödevi olduğunu belirterek, “2023 Eğitim Vizyonu, eğitim tarihimizde paradigmatik bir zihinsel ve kültürel değişim ile ekosistem anlayışının bariz biçimde ele alınması bakımından çok önemlidir. Bu saptamayı sadece 2023 Eğitim Vizyonu’nun biz özel okulcuları doğrudan ilgilendiren bölümleriyle ilgili yaptığımı düşünmeyin” dedi.

Milli Eğitim Bakanı: Kurslarla ve temel liselerle ilgili yol haritamız hazır

ETİK KOMİSYONU KURALIM
Dal, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında bir etik komisyonu oluşturulmasını önererek, “Bakanımız uygun görürse, çeşitli kurum ve kuruluşlardan bir etik komisyonu oluşturalım, Adına 2023 Eğitim Vizyonu Etik Komisyonu diyelim. Bu yıl yine birbirinden değerli konuşmacı, katılımcılarımız var. Panel, konferans ve çalıştaylarımızla eğitim konusunda zengin bir içeriği paylaşacağız” diye konuştu.

‘BAKAN EĞİTİMCİLİĞİYLE BİZE YOL GÖSTERİYOR’
Dal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un eğitimciliğiyle herkese yol gösterdiğini söyleyerek, şöyle konuştu:
“İçimizden biri değil, özel okulculuk geçmişiyle değil, hocalığı, öğretmenliği, eğitimciliği, bilgeliğiyle hepimize yol gösteren, öğretmen Ziya Selçuk, bizim Ziya hocamız milli eğitim bakanlığı koltuğuna oturdu. Eğitimci bakan yolunu gözlerken, eğitimcilerin duayeni bakanımız oldu. Heyecan ve dinamizm Türkiye’nin her yerinde dalga dalga yayıldı.”

BAKAN SELÇUK: BURADAKİ SONUÇLAR EĞİTİME KATKI SAĞLAYACAK
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı konuşmada eğitimcilere oturdukları yerin kıymetini bilmelerini belirterek, şunları söyledi:
Geçen sene burada olmak çok güzelmiş. Oturduğunuz yerin kıymetini bilin. Bu anlamda burada bakan olarak bulunmanın farklı duygusunu hissettiğimi paylaşmak isterim. Bu hissin ne kadar büyük mücadele, vazife olduğunu sizinle paylaşmadan geçmek istemem. Bu toplantıların, özellikle bu toplantının önümüzdeki yıl boyunca etkisinin süreceğini, buradan çıkan sonuçların eğitim sistemimize büyük katkı sağlayacağını biliyorum. Geçtiğimiz yıllarda bunu izleme, gözleme fırsatım oldu. Burada benim geçen seneki konuşmamla, bu seneki konuşmam arasındaki farkın ne olması gerektiğini sordum bazı arkadaşlara. Onlar dediler ki, ‘Geçen sene ne konuştuysanız, aynısını konuşun.’ Size geçen seneki sunumu tekrar izletmeyeceğim. Aslında basın olmasa çok güzel sohbetimiz olacak. Tutuk konuşuyorum. Değişen şeylerden biri de eskiden konuştuğumu yazardım, şimdi yazılanı okuyorum. Böyle bir farklılık var. Bir kısmını okumamak üzere karar verdim. Bugünkü konu etik konusu.

TEMEL LİSELER ZATEN BİLİNİYORDU, ŞAŞIRILMASINA ŞAŞTIM
Temel liseler konusu uzun yıllardır bilinen, öngörülen kararlardı. Bu kararlar bilinmesine; aylar, yıllar önce bu konularla ilgili somut bilgi paylaşılmasına, kanun maddesi olmasına, ilan edilmesine rağmen insanların şaşırmasına çok şaşırdım. Bu bizim çözüm olarak öngördüğümüz Türk eğitim sisteminin çözümüdür, diye paylaştığımız bilgi değil. Türk eğitim sisteminin çözümü daha geniş tabanlı ve kapsamlı. Daha farklı parametreleri ele alan bir bağlamda olmalı. Biz eğitim sisteminin yapısal dinamikleri üzerine yapılacak çalışmalarla bir dönüşümü, 2023 Eğitim Vizyonu ile tasarlamayı düşünüyoruz.

Birkaç sene önce belirlenen, okullara dönüşmesi beklenen kuruluşların, elbette bu sürecin sancısız gelişmesi için her türlü çabayı göstereceğiz. Bu bağlamda bütün veli ve öğretmenlere açıklıkla ifade etmek isterim. Yerine ne koyacağız, bu ihtiyacı, talebi nasıl karşılayacağız konusunda net bir yol haritamız var, bütün hazırlıklarımız bitti. Dijital altyapı, Türkiye’nin en iyi birikime sahip öğretmenleriyle beraber birtakım video, kütüphane oluşması, yapay zeka temalı yazılımların devreye sokulması, televizyon kanalı, mobil kanallarıyla her türlü erişimin olası çok fazla imkanları ortaya koyacağız, hazırlıklar bitti, herkes rahat olsun. Elimizden geldiği kadar sürpriz yapmayacağız derken sürpriz yok, dört-beş sene önce alınan karar neyse o. Bundan sonra nasıl yol haritası izleyeceğimizi ilgili kişilerle, aktörlerle paylaşacağız. Bu konunun velilerimiz tarafından dikkatli ele alınmasını önem verdiğimi belirtmek isterim. Bu konunun istismarı, kötüye kullanılması söz konusu olabilir. Her türlü önlemi alma imkânına sahibiz. Israrla takip edeceğiz.

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
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