Özel okullarda yüzde 30’a varan zam
Özel okulların ücretleri belli olmaya başladı. Geçen yıla göre zam oranları yüzde 30’u buluyor. Robert Koleji’nin ücreti 100 bin lira, Üsküdar Amerikan’ınki ise 90 bini aşıyor. Veliler zamlara tepki gösterirken, okul yöneticileri ise enflasyon oranına ve döviz kuruna işaret ediyor. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yüzde 30’a kadar zam hakkı olsa da çoğu okulun yüzde 17’lik oranda kalmayı seçtiğini söylüyor.
Okulların kapanmasına iki haftadan az bir süre kalmışken, özel okulların 2019-2020 eğitim yılı için öğrenim ücretleri belli oldu. Yabancı özel okullarda zam oranları yüzde 30’u bulurken, veliler şikâyetçi. Hürriyet’e bilgi veren okul yöneticileriyse son yıllarda artan enflasyon oranları ile değer kaybeden TL’ye işaret ederek, kurumlarında yabancı öğretmenlerin maaşı gibi harcamaların dövizle yapıldığını söylüyor. Yöneticilere göre, okullarındaki eğitim kalitesini sürdürmek için bu artışlar şart.
VELİLERİMİZİ ANLIYORUZ AMA OKULLARIMIZ MECBUR
Hürriyet’e konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal ise bu yıl özel okulların yüzde 30’a kadar zam yapabileceklerini söylüyor. Okulların genel olarak yüzde 17 civarında kaldığını belirten Dal, yüzde 5’lik kısmın yüzde 20’nin üzerine çıktığını dile getiriyor. Dal, “Özel okulların yüzde 95’i bu yıl yüzde 16-17 bandında zam yaptı. Yüzde 5’lik kısmı yüzde 20’nin üzerine çıktı. Devlet, özel okullara enflasyon düşünüldüğünde yaklaşık yüzde 31’e kadar zam yapma imkânı tanıyor.
Okullarımız büyük oranda velileri zor durumda bırakmamak için zam oranını en düşük düzeyde tuttu. Yabancı özel okullarda bu oran yüzde 25’i aşabiliyor. Onların da öğretmen kadrolarının önemli bir kısmı yabancı ve döviz üzerinden ödeme gerçekleştiriliyor. Bu nedenle eğitim kalitelerini korumak adına bu zamları yaptılar. Velilerimizi anlıyoruz ancak okullarımız eğitim kalitelerini sürdürmek için bunu yapmak zorunda” diyor.
ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatına göre, ara sınıflar için özel okul fiyatları bir önceki eğitim-öğretim yılında ilan edilen ücrete yurtiçi-ÜFE-TÜFE bölü 2 oranına en fazla artı 5 puan ilave edilerek hesaplanıyor.
74 ÖZEL LİSE LGS PUANIYLA ÖĞRENCİ ALACAK
LGS’yle alacağı açıklanan lise ve kolejler şöyle:
İSTANBUL: Ahmet Şimşek, Alev, Alkev Özel Anadolu, Alkev Özel Fen, Alman, Amerikan Robert, Anakent, Arel Anadolu, Arel Fen, Atacan Anadolu, Cent, Çevre, Doğan Anadolu, Eyüboğlu, Burçak Eyüboğlu Fen ve Teknoloji, Florya Anadolu, Florya Fen, Florya Uğur Anadolu, FMV Özel Işık, FMV Özel Ayazağa Işık, FMV Özel Ayazağa Işık Fen, FMV Özel Erenköy Işık, FMV Özel Erenköy Işık Fen, FMV Özel Ispartakule Işık, FMV Özel Ispartakule Işık Fen, Galileo Galilei İtalyan, Hisar Eğitim Vakfı Özel Hisar Anadolu, İELEV Özel Anadolu, İSTEK Özel Acıbadem Anadolu, İSTEK Özel Atanur Oğuz Anadolu, İSTEK Özel Belde Anadolu, İSTEK Özel Bilge Kağan Anadolu, İSTEK Özel Kaşgarlı Mahmut Anadolu, İSTEK Özel Kemal Atatürk Anadolu, İSTEK Özel Semiha Şakir Anadolu, İSTEK Özel Uluğbey Anadolu, İtalyan, İTÜ GVO Özel Ekrem Elginkan, Küçük Prens, Kültür Koleji Anadolu, Kültür Koleji Fen, Kültür 2000 Koleji Anadolu, Kültür 2000 Koleji Fen, Marmara, Marmara Fen, MEF, Mimar Sinan Özel Fen, Notre Dame de Sion Fransız, Oğuzkaan, Okan Anadolu, Saint Benoit Fransız, Saint Joseph Fransız, Saint Michel Fransız, Sainte Pulcherie Fransız, SEV, Sezin, Tarhan, TED Atakent, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Fen, Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Tepeören Anadolu, Üsküdar Amerikan, Yakacık Fen Bilimleri Anadolu, VKV Koç Özel
İZMİR: Işıkkent Anadolu, İzmir Amerikan, İzmir Özel ST. Joseph Fransız
KOCAELİ: Kocaeli Marmara
MANİSA: Akhisar Koleji Anadolu, Akhisar Koleji Fen
MUĞLA: Bodrum Marmara
TARSUS: Çağ Anadolu, Çağ Fen, Tarsus Amerikan
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