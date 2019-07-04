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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
04.07.2019 - 11:23, Son Güncelleme:/

Özel okullarda taban puanlar düştü

LGS puanıyla öğrenci alan özel liselerde ikinci önkayıtlar başladı. Özel okulların büyük çoğunluğunda taban puanlar düşerken kontenjanlarda boşluklar var. 4 Temmuz’da yapılacak ikinci önkayıtların ardından, 5 Temmuz’da kesin ve yedek kayıtlar olacak.

Özel okullarda taban puanlar düştü
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Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan özel liselerde birinci kayıt dönemi tamamlandı. Okullar, ikinci önkayıt dönemi için taban puanlarıyla birlikte, boş kalan kontenjanlarını da açıkladı. İkinci önkayıtlar 4 Temmuz’da yapılacak, ikinci dönem kesin kayıtlar 5 Temmuz’da 09.00-15.00 arasında alınacak. Saat 15.00’den sonra yedek listelerden kayıtlar kabul edilecek.

Okulda olup, puanı tutanlardan açık kontenjan tamamlanana kadar kayıt alınabilecek. İkinci önkayıt dönemi için bazı okullarda oluşan yeni taban puanları ve boş kalan kontenjanlar şöyle: 

BAZI ÖZEL OKULLARDA İKİNCİ ÖNKAYITLAR İÇİN TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN

KURUMTABAN PUANBOŞ KONTENJAN
Amerikan Robert Koleji48923
Özel Alman Lisesi4850
Üsküdar Amerikan Lisesi 48372
Özel St. Georg Avusturya Lisesi (Hazırlık)4803
İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi4730
Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi46021
SEV Amerikan Koleji46017
İzmir Amerikan Koleji46012
Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi45067
Özel Saint Michel Fransız Lisesi44079
Tarsus Amerikan Koleji43355
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