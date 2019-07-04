Özel okullarda taban puanlar düştü
LGS puanıyla öğrenci alan özel liselerde ikinci önkayıtlar başladı. Özel okulların büyük çoğunluğunda taban puanlar düşerken kontenjanlarda boşluklar var. 4 Temmuz’da yapılacak ikinci önkayıtların ardından, 5 Temmuz’da kesin ve yedek kayıtlar olacak.
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) puanıyla öğrenci alan özel liselerde birinci kayıt dönemi tamamlandı. Okullar, ikinci önkayıt dönemi için taban puanlarıyla birlikte, boş kalan kontenjanlarını da açıkladı. İkinci önkayıtlar 4 Temmuz’da yapılacak, ikinci dönem kesin kayıtlar 5 Temmuz’da 09.00-15.00 arasında alınacak. Saat 15.00’den sonra yedek listelerden kayıtlar kabul edilecek.
Okulda olup, puanı tutanlardan açık kontenjan tamamlanana kadar kayıt alınabilecek. İkinci önkayıt dönemi için bazı okullarda oluşan yeni taban puanları ve boş kalan kontenjanlar şöyle:
BAZI ÖZEL OKULLARDA İKİNCİ ÖNKAYITLAR İÇİN TABAN PUAN VE BOŞ KONTENJAN
|KURUM
|TABAN PUAN
|BOŞ KONTENJAN
|Amerikan Robert Koleji
|489
|23
|Özel Alman Lisesi
|485
|0
|Üsküdar Amerikan Lisesi
|483
|72
|Özel St. Georg Avusturya Lisesi (Hazırlık)
|480
|3
|İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi
|473
|0
|Özel Notre Dame de Sion Fransız Lisesi
|460
|21
|SEV Amerikan Koleji
|460
|17
|İzmir Amerikan Koleji
|460
|12
|Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi
|450
|67
|Özel Saint Michel Fransız Lisesi
|440
|79
|Tarsus Amerikan Koleji
|433
|55
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