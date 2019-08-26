Özel okullar için ‘teminat’ koşulu getirilecek
MEB tarafından, özel okulların açılmasında fiziki ve çevre koşullarını yeniden düzenleyen ve kapanma riski bulunan özel okullara ilişkin mali önlemler içeren yeni bir yönetmelik hazırlanıyor. Mali nedenlerle kapanma riski bulunan özel okullardaki öğrencilerin mağduriyetini en aza indirmek için açılış başvurularında kurucularından belli miktarda 'teminat' göstermeleri zorunluluğunun, yeni taslağa eklenmesi hedefleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların açılması için gerekli standartlar arasında bulunan fiziki ve çevre koşullarını yeniden düzenleyen ve kapanma riski bulunan özel okullara ilişkin mali önlemler içeren yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 25 Ağustos'ta bir televizyon programında açıkladığı, özel okulların açılmasına yeni standartlar getiren yönetmelik taslağında bazı detaylar dikkati çekti.
Alınan bilgiye göre, yeni yönetmelikle kimlerin özel eğitim kurumu açabileceği yeniden düzenlenerek bu okulların standartlarıyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda son aşamaya gelen yönetmelikle kurumların hem fiziki hem de çevre koşullarını içeren standartlar da yeniden tanzim ediliyor. Yeni düzenlemeyle özel okul standartlarının, maarif müfettişlerince denetiminin daha da sıklaştırılması planlanıyor.
KAPANMA RİSKİNE KARŞI 'TEMİNAT' ÖNLEMİ
Bakanlık, yeni yönetmelikle birlikte kapanma riski bulunan özel okullardaki öğrencilerin mağduriyetini en aza indirmek için mali önlemleri de mercek altına aldı. Bu kapsamda, özel okul açmak isteyenler için açılış başvurularında vakıf üniversitelerinin kuruluşuna benzer bir çözüm yolunun uygulanması planlanıyor. Taslağa göre, MEB tarafından, kapanan özel okulların öğrencilerinin ve velilerin mağduriyetini en aza indirmek için bu okulların açılması sırasında kurucularından 'teminat' göstermeleri planlanıyor. Kapanma durumundaki kurumlarda öğrencilerin mağdur olmaması ve eğitimin kesintiye uğramadan devam etmesi için MEB'in okulun yönetimini devralması amaçlanıyor. Açılışta istenen teminatın ise okulun yönetimi sırasında mali kaynak olarak kullanılması için planlama yapılıyor. Teminat belirlemede kontenjan esas alınacak.
Öte yandan bakanlık, kapanan özel okul öğrencilerinden devlet okullarına geçmek isteyenlerin nakillerinde her türlü kolaylığı velilere sağlayacak.
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