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Eğitim
AA
Haber Giriş: 17.12.2019 - 12:01, Son Güncelleme:/

Özel okuldaki liseliye 4 bin lira yardım

MEB tarafından, özel okullarda önceki yıllarda eğitim-öğretim desteği alan ve halen öğrenimine devam eden öğrenciler için yapılacak destek ödemeleri belli oldu. Buna göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ödeme miktarları;  ilkokul 2, 3, 4’üncü sınıflar için 3 bin 960 lira; ortaokul 6, 7, 8’inci sınıflar için 4 bin 610 lira; 10, 11, 12’nci sınıflar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alan ve 2019-2020 yılında 9’uncu sınıfa devam eden öğrenciler için de 4 bin 610 lira olarak belirlendi.

Özel okuldaki liseliye 4 bin lira yardım
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Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), özel okullarda önceki yıllarda eğitim-öğretim desteği alan ve halen öğrenimine devam eden öğrenciler için 2019-2020 eğitim-öğretim yılındaki destek ödenmesiyle ilgili tebliğ yayımlandı. Resmi Gazete'nin 17 Aralık 2019 tarihli sayısında yayımlanan tebliğe göre, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 eğitim öğretim yıllarında çıkarılan tebliğler çerçevesinde, eğitim ve öğretim desteği kapsamına alınıp öğretim kademesini tamamlamayan ve 2019-2020 yılında; ilkokul 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12’nci sınıflar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alarak, 2019-2020 yılında 9’uncu sınıfa devam eden her bir öğrenci için destek ödemesi yapılacak.

KADEME KADEME ÖDEME MİKTARLARI
2019-2020 eğitim öğretim yılı için ödeme miktarları; ilkokul 2, 3, 4’üncü sınıflar için 3 bin 960 lira, ortaokul 6, 7, 8’inci sınıflar için 4 bin 610 lira, 10, 11, 12’inci sınıflar ile 2018-2019 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfında eğitim desteği alan ve 2019-2020 yılında 9’uncu sınıfa devam eden öğrenciler için de 4 bin 610 lira olarak belirlendi. Özel okul öğrencilerine sağlanan ve ‘teşvik’ olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulamasının, 2018-2019 eğitim yılı sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılması kararı alınmıştı.

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