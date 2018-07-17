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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
17.07.2018 - 22:15, Son Güncelleme:

Özel okul teşviki... ‘Ne kadar, kimler başvurabilir’

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Özel okul teşviki... ‘Ne kadar, kimler başvurabilir’

Lise tercihleri sona erdi. Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz’da açıklanacak. Sınavla alacak okullar ve adrese dayalı yerleştirmenin dışında özel okulları düşünen veliler ise ‘özel okul teşviki’ araştırmasında. Eğitim ve öğretim desteğine kimler başvurabiliyor? Ne kadar destek veriliyor? Velilerin akıllarındaki sorulara cevap aradık.

Eğitim öğretim desteğine kimler başvurabiliyor? Ne kadar destek veriliyor? Velilerin akıllarındaki sorulara cevaplar şöyle:
Lise tercihleri 13 Temmuz’da sona erdi. Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz’da açıklanacak. Sınavla alacak okullar ve adrese dayalı yerleştirmenin dışında özel okulları düşünen veliler ise ‘özel okul teşviki’ni araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okula kayıt yaptıran, eğitimine devam eden ve yüzde 51’in altında burslu okuyan öğrencilere ‘eğitim öğretim desteği’ veriyor. Geçtiğimiz yıl toplam 340 bin öğrenciye eğitim öğretim desteği verildi. Bu yıl teşviklerle ilgili detaylar ağustosta açıklanması beklenen ‘Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama Kılavuzu’nda yer alacak.

Eğitim öğretim desteğine kimler başvurabiliyor? Ne kadar destek veriliyor? Velilerin akıllarındaki sorulara cevaplar şöyle: 

DÜŞÜK GELİRLİLERE DAHA FAZLA PUAN
Özel okula kayıt yaptıran, eğitimine devam eden ve yüzde 51’in altında burslu okuyan öğrenciler teşvikten faydalanabiliyor. Öğrencinin başarı durumu, disiplin cezası almamış olması, ailenin aylık geliri, anne-babanın durumu gibi faktörler teşvik verilecek öğrenciyi belirlemede etkili oluyor. Düşük gelirli ailelerin çocuklarına daha fazla puan veriliyor. Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli yüzde 35’i kasım, yüzde 35’i şubat, yüzde 30’u haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödeniyor. Geçen yıl ara sınıflarla birlikte toplam 340 bin öğrenci yararlanıyordu. 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk kez teşvik verileceklerin sayısı ise ‘Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama Kılavuzu’nda yer alacak. Kılavuzun ise geçen yıl olduğu gibi ağustosta açıklanması bekleniyor. 

BAŞVURULAR E-OKUL SİSTEMİ ÜZERİNDEN
Geçen yıl okul öncesi eğitim kurumunda öğrenim görecek öğrenciler için 2 bin 860; ilkokuldakiler için 3 bin 440, ortaokul ve lisedekiler için 4 bin; temel liselerdekiler için ise 3 bin 440 lira teşvik verildi. Bu yılki miktar da yine kılavuzda yer alacak. Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü aracılığıyla e-okul sistemi üzerinden yapılıyor.  

SINIFTA KALAN HAKKINI KAYBEDER
Eğitim ve öğretim desteği bazı durumlarda kaybedilebiliyor. Bu destekten faydalanan öğrenciler, eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları halinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybederler. Sınıf tekrarı yapan öğrenci eğitim öğretim desteği alamaz. Kesin kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci de hakkını kaybeder.

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