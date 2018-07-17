Özel okul teşviki... ‘Ne kadar, kimler başvurabilir’

Eğitim öğretim desteğine kimler başvurabiliyor? Ne kadar destek veriliyor? Velilerin akıllarındaki sorulara cevaplar şöyle:

Lise tercihleri 13 Temmuz’da sona erdi. Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz’da açıklanacak. Sınavla alacak okullar ve adrese dayalı yerleştirmenin dışında özel okulları düşünen veliler ise ‘özel okul teşviki’ni araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) özel okula kayıt yaptıran, eğitimine devam eden ve yüzde 51’in altında burslu okuyan öğrencilere ‘eğitim öğretim desteği’ veriyor. Geçtiğimiz yıl toplam 340 bin öğrenciye eğitim öğretim desteği verildi. Bu yıl teşviklerle ilgili detaylar ağustosta açıklanması beklenen ‘Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama Kılavuzu’nda yer alacak.

Eğitim öğretim desteğine kimler başvurabiliyor? Ne kadar destek veriliyor? Velilerin akıllarındaki sorulara cevaplar şöyle:

DÜŞÜK GELİRLİLERE DAHA FAZLA PUAN

Özel okula kayıt yaptıran, eğitimine devam eden ve yüzde 51’in altında burslu okuyan öğrenciler teşvikten faydalanabiliyor. Öğrencinin başarı durumu, disiplin cezası almamış olması, ailenin aylık geliri, anne-babanın durumu gibi faktörler teşvik verilecek öğrenciyi belirlemede etkili oluyor. Düşük gelirli ailelerin çocuklarına daha fazla puan veriliyor. Eğitim öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin eğitim ve öğretim destek bedeli yüzde 35’i kasım, yüzde 35’i şubat, yüzde 30’u haziran aylarında olmak üzere öğrenim gördükleri okullarına ödeniyor. Geçen yıl ara sınıflarla birlikte toplam 340 bin öğrenci yararlanıyordu. 2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk kez teşvik verileceklerin sayısı ise ‘Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama Kılavuzu’nda yer alacak. Kılavuzun ise geçen yıl olduğu gibi ağustosta açıklanması bekleniyor.

BAŞVURULAR E-OKUL SİSTEMİ ÜZERİNDEN

Geçen yıl okul öncesi eğitim kurumunda öğrenim görecek öğrenciler için 2 bin 860; ilkokuldakiler için 3 bin 440, ortaokul ve lisedekiler için 4 bin; temel liselerdekiler için ise 3 bin 440 lira teşvik verildi. Bu yılki miktar da yine kılavuzda yer alacak. Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu okul müdürlüğü aracılığıyla e-okul sistemi üzerinden yapılıyor.

SINIFTA KALAN HAKKINI KAYBEDER

Eğitim ve öğretim desteği bazı durumlarda kaybedilebiliyor. Bu destekten faydalanan öğrenciler, eylül ayı içerisinde başka bir okula nakil olmaları halinde eğitim ve öğretim desteği hakkını kaybederler. Sınıf tekrarı yapan öğrenci eğitim öğretim desteği alamaz. Kesin kayıt döneminde işlemi yapılmayan öğrenci de hakkını kaybeder.