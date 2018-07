Özel okul teşvik başvurusu ne zaman yapılacak? 2018 Eğitim öğretim desteği

Özel okul teşvik başvurusu için geri sayım başladı. Eğitimlerini özel liselerde sürdürmek isteyen öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı özel okul teşvik başvurusu ile yapacağı müracaatlar için geri sayım başladı. Peki, eğitim öğretim desteği olarak bilinen özel okul başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.

ÖZEL OKUL TEŞVİK BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Geçtiğimiz yıl ‘Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama Kılavuzu’ ağustos ayında açıklanmıştı. Bu yıl da kılavuzun aynı zaman diliminde açıklanacağı tahmin ediliyor.

ÖZEL OKUL YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Eğitim ve öğretim desteği almaya hak kazanan öğrencilerin yerleştirme işlemlerinde, yerleştirme puanları her sınıf seviyesinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.



Sınıf seviyelerinin her birine okulun destek kontenjanının yüzde 25’i kadar öğrenci yerleştirilir. Her sınıf seviyesine bina kontenjanının yüzde 25’inden fazla öğrenci yerleşemeyecektir.



Temel liselerde 9, 10 ve 11’inci sınıf seviyesinin her birine, okulun eğitim ve öğretim desteği kontenjanının yüzde 20'si kadar; 12’nci sınıf seviyesine ise okulun destek kontenjanının yüzde 40'ı kadar öğrenci yerleştirilecektir.



Bina kontenjanlarının boş kalan bölümlerine, özel okulu dışarıdan tercih eden öğrenciler ve özel okula kayıtlı olan öğrencilerden en yüksek puana göre öğrenciler yerleştirilecek olup, okulun bina kontenjanının dolması halinde ilgili özel okula kayıtlı öğrencilerden puan üstünlüğüne göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.



Öğrencilerin tercihleri sonucunda ilgili özel okul için iki yerleştirme puanı ilan edilecektir. Yerleştirmede oluşan en düşük puanlar; kurum dışından yerleşen öğrenci ile okulun kayıtlı öğrencisinin en düşük puanları olacaktır.



Okulların eğitim ve öğretim destekli kontenjanlarının üzerinde destek kapsamında yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.



Ek Yerleştirme işlemi için ayrıca tercih alınmayacak olup ilk tercihlere göre okulların boş kalan kontenjanlarına yukarıdaki esaslar doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.