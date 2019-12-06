Özel okul açılışlarına ‘teminat şartı’ çağrısı

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından özel okulların açılış şartlarının yeniden düzenlenmesini içeren mevzuat çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bu konuda Özel Öğretim Kurumları Platformu olarak önerilerini bakanlığa ilettiklerini belirten Dal, şöyle konuştu:

"30 yıldır özel öğretim sektöründeyiz. Gerçekten bu kadar yakın ve olumlu görüşmeler yapabildiğimiz bir dönem olmadı. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a, bakanlık bürokratlarına çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı müteşekkiriz. Yönetmelikle ilgili çalışmalar olumlu bir şekilde devam ediyor. Özel öğretim kurumları olarak bu çalışmaların bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz.

500 KİŞİLİK OKULDA 50-60 ÖĞRENCİYLE SÜRECİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla tüm eğitim kademelerinde toplam 14 bin 311 özel okul bulunuyor. Bu yıl itibarıyla öğrenci sayısı yaklaşık 1.5 milyona çıktı ama boş kontenjanlar daha fazla arttı. Şu an özel okulların 3 milyon 800 binlik kontenjanlarının yaklaşık yüzde 60'ı boş. Hem velilerden hem de eğitimcilerden, yaşanan sıkıntılara yönelik çokça telefon alıyoruz. Bize ulaşan bilgilere göre, bu senenin sonuna kadar 100 civarında özel okul kapısına kilit vurabilir. Çünkü 500 kişilik okulda, 50-60 öğrenciyle süreci kurtarmaya çalışıyorlar. Yaklaşık 1.5 milyon özel okul öğrencisinin 50 binini ilgilendiren bir durum söz konusu. Asla bütün sektörü kapsayan bir durum değil. Belli birkaç tane okul var. Bu kurumlarda öğretmenlerimizin, velilerimizin sıkıntıya düşmemesi için bu konuda devletimizin desteklerini bekliyoruz. Tek bir öğrencinin, öğretmenin zarar görmesini istemeyiz. Sektörün ayağa kaldırılması, yoluna güçlenerek devam etmesi ve rasyonel bir yapıya kavuşturulması için yeni mevzuat çalışmalarının bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor.

ÖZEL OKUL AÇILIŞLARI DONDURULSUN

Bu sıkıntıların çözümü için, bir an evvel beklenen yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Özel okul yatırımları milli servettir. Önerimiz, bu okulların yok olmamaları için özel okul açılışlarının 2-3 sene dondurulması, yeni ruhsat verilmemesi. Sağlık sektöründe yatırım yapmak isteyen, yatırıma devam etmeyecek bir hastanenin ruhsatını devralıyor. Ciddi finansla eğitim sektörüne girmek isteyen herkes, devralabileceği bir ruhsat bulabilir. Böylelikle okulların boş kontenjanları da yükselir. Bir bölgede üç okul olması gerekirken 13 okul olursa, bu, sektörü hem kan kaybına uğratıyor hem de eğitim kalitesinin düşmesine sebebiyet veriyor. Özel okul açılışlarına da kota getirilmeli. Bölgesel, şehirsel ve sosyo-ekonomik yapılar incelenerek her il ve ilçe için ayrı kota hesaplanabilir. İki sene önce açılan bir özel okul, ‘Ben eğitime devam edemeyeceğim’ diyerek öğrenci, öğretmen ve velileri mağdur etti. Bu tip sorunların artık yaşanmaması, öğretmenlerin 12 aylık sözleşmesine yönelik maaşların sağlıklı bir şekilde ödenmesi için mutlaka okul açılışlarına teminat şartı getirilmeli."