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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
14.09.2019 - 17:54, Son Güncelleme:/

Özel öğretim kurumlarından ortak talep: Eğitimde KDV kaldırılmalı

Özel öğretim kurumlarının yer aldığı dernekler, Özel Öğretim Kurumları Platformu adı altında bir açıklama yaptı. Daha iyi hizmet verilebilmesi için eğitimde KDV’nin kaldırılması talep edilirken, bakanlığın özel okullarda okuyan öğrencilere verdiği ve sonra kaldırdığı eğitim teşvikinin de devam ettirilmesi istendi.

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Türkiye Özel Okullar Derneği, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği, Özel Öğretim Derneği, Özel Öğretim Kurumları Birliği, Özel Eğitim Öğretim Birliği’nin oluşturduğu Özel Öğretim Kurumları Platformu, son aylarda mali zorluklar yaşadığı için eğitimde yaşanan aksamalarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Son yıllarda özel okullarda yaşanan ekonomik sorunların ortaya çıkmaması için Milli Eğitim Bakanlığımız ve Özel öğretim kurumları Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmayı yapıyor. Bu çalışmalara biz de gerekli desteği sağlayacağız. Okul açma ve yürütme konusunda daha dikkatli bir yol izlenmesi bir zorunluluk. Kurulan okulların ve kurucuların mali yeterlilikleri ve eğitim geçmişleri hem bakanlığımız hem de özel okulların çatısı durumunda olan sivil toplum kuruluşlarımız tarafından denetlenmeli” ifadelerine yer verildi.

Özel okulların daha iyi hizmet verebilmesi için eğitimde KDV’nin kaldırılması talep edilirken, bakanlığın öğrencilere teşvik kapsamında verdiği eğitim öğretim desteğinin de devam ettirilmesi istendi.

“12 bin özel okulun içinde az sayıdaki sıkıntılı kurumu sanki bütün özel okullarda böyle bir durum varmış gibi yansıtmak son derece yanlış” denilen açıklamada, şunlar yer aldı:
“Ülkemizde genel ekonomik duruma bağlı olarak bütün sektörlerde belirli dönemlerde sıkıntılar yaşanabiliyor. İçinde bulunduğumuz yıl özel okul sektöründe bazı sıkıntılar gözlemleniyor. Ancak bu durum bazı çevrelerce abartılmakta ve özel okullarımızı karalama boyutuna dönüştürülüyor. Bu ülkede asırlık özel okullar var. Özel okullardan milyonlarca başarılı öğrenci yetişti. Özel okullarımız eğitim sistemimizin vazgeçilmez bir parçası.

Elbette eğitim gibi önemli bir sektörde ortaya çıkabilecek olumsuzluklar göz ardı edilemez. Ancak 12 bin özel okulun içinde az sayıdaki sıkıntılı kurumu sanki bütün özel okullarda böyle bir durum varmış gibi yansıtmak son derece yanlış. Ülkemizin eğitim geçmişinde önemli bir paya sahip olan özel okullar hem eğitimimize önemli katkılarda bulunuyor, hem de resmî okullarımıza birçok konuda öncülük ediyor. Özel okullarda 1.5 milyona yakın öğrenci okuyor. Bu okullar resmî okullarımızın yükünü paylaştığı gibi ciddi ölçüde de istihdam yaratıyor. Yapılan eleştirilerde bu gerçek göz önünde bulundurulmalı.

HEM BAKANLIK HEM SİVİL TOPLUM DENETMELİ
Son yıllarda özel okullarda yaşanan ekonomik sorunların ortaya çıkmaması için Milli Eğitim Bakanlığımız ve Özel öğretim kurumları Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmayı yapıyor. Bu çalışmalara biz de gerekli desteği sağlayacağız. Okul açma ve yürütme konusunda daha dikkatli bir yol izlenmesi bir zorunluluk. Kurulan okulların ve kurucuların mali yeterlilikleri ve eğitim geçmişleri hem bakanlığımız hem de özel okulların çatısı durumunda olan sivil toplum kuruluşlarımız tarafından denetlenmeli.

GİRİŞİM İSTEĞİ KIRILMAMALI
Okulların ekonomik sıkıntıya düşmesinin isim hakkı veren kurumlarla bir ilgisi yok. Tek bir okul da, herhangi bir zincire bağlı okul da ekonomik sıkıntıya düşebilir. Büyük organizasyonlarda aksayan bir kurumu organizasyondaki diğer kurumlar desteklediği için daha az olumsuzluk yaşanabilir. Bu konuda sektörü lekeleyecek genellemelerden titizlikle kaçınmak gerekir. Tabi ki atılacak somut adımları destekleyeceğiz. Alınacak tedbirlerin sektörün girişim isteğini kırmamasına da dikkat edilmeli.

ÖĞRENCİLERE TEŞVİK DEVAM ETMELİ
2001’den sonraki süreçte Türkiye’deki özel okul oranının yüzde 2.7’den yüzde 15’lere çıkması planlamalarda öngörülen ve hükümetler tarafından desteklenen bir gelişme. Uygulamada hatalar varsa giderilir ancak ülkemiz eğitimi için çok önemli gördüğümüz bu gelişmenin duraksaması düşünülemez.

Özel okulların daha iyi hizmet verebilmesi için eğitimde KDV kaldırılmalı. Öğrencilere teşvik kapsamında verilen eğitim öğretim desteği devam etmeli, istihdamın yükü azaltılmalı. Bir öğrencinin devlete maliyeti resmî okullarda 8 bin lira civarında. Çocuğunu özel okula gönderen veliler devletimizi bu maliyetten kurtarıyor. Bu nedenle verilen destekler devletimize ek bir yük getirmeyecektir. Birçok ülkede bu tür destekler başarıyla uygulanıyor.

Biz özel okullarımızı temsil eden dernekler olarak tüm özel okullarımızı desteklemeye; gözlem, istişare hizmet içi eğitim ve denetim çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlamda velilerimizin dilek ve şikayetlerini derneklerimize doğrudan iletmelerini de rica ediyoruz.”

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