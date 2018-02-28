Özel okullarda ‘karekod’ dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu, özel eğitim kurumlarını kapsayan karekod uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Uygulama sayesinde MEB’e bağlı özel öğretim kurumlarıyla ilgili erişime açık bilgilerin karekodlar üzerinden vatandaşlarla paylaşılacağını belirten Şamlıoğlu, "Bundan böyle Bakanlığımızdan izin ve ruhsat alan her özel okul, özel öğretim kursu, özel motorlu taşıt sürücüleri kursu ya da diğer özel öğretim kurumları, kendine has bilgileri içeren bir karekoda sahip olacak" dedi.

Karekodun içeriğiyle ilgili bilgiler de veren Şamlıoğlu, şunları söyledi:

"Bu karekodun içerisinde özel öğretim kurumunun adı, kurum kodu, türü, açılma tarihi, adresi, adres kodu, kurucusunun kim olduğu, bina kontenjanı, özel okullar için eğitim ve öğretim desteği kontenjanı, yatılı ise yatılılık kontenjanı, uyguladığı program tür ve kontenjanları ile takviye kursu, yemek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığı alınanlar dahil ücret ilanı bilgileri gibi birçok husus yer alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ile entegre çalışacak bu uygulama sayesinde vatandaşlar, kullandıkları telefon, tablet veya diğer elektronik cihazlara karekodlarını okutarak, bu kurumlardan hizmet almadan önce bir ön bilgiye sahip olacak"

20 NİSAN'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Kurumların 20 Nisan'a kadar tabelalarında ve her türlü reklam ve ilanlarında kendilerine ait fotografik karekoda yer vermelerinin zorunlu olacağını söyleyen Şamlıoğlu, "Uygulama sayesinde, Milli Eğitim Bakanlığından izin ve ruhsat almaksızın eğitim faaliyeti gösteren yerler daha kolay tespit edilerek, kapatılacak" dedi.

Karekod uygulamasının, kayıt dışı eğitim faaliyeti göstermek isteyen kişi veya kurumların etkin bir şekilde önüne geçmeye hizmet edeceğini belirten Şamlıoğlu, "Vatandaşlarımız, karekodu bulunmayan veya yanlış ve yanıltıcı bilgi veren özel öğretim kurumlarını bulundukları ilçe veya il milli eğitim müdürlüklerine bildirebilecek" diye konuştu.

Genel Müdür Şamlıoğlu, bundan sonraki süreçte karekod uygulamasını daha da geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Kurumların akademik, sanatsal, sportif, kültürel başarıları, bursluluk imkânları ve fiziki standartları gibi vatandaşların bir özel öğretim kurumundan beklediği tüm bilgilere bu uygulamayla kolaylıkla erişebilmesini hedefliyoruz" dedi.

Öte yandan, MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, 81 il valiliğine 27 Şubat’ta gönderilen yazıyla bütün özel öğretim kurumlarında fotografik karekod uygulamasına geçildiği duyuruldu.