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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.01.2019 - 13:33, Son Güncelleme:/

Özel öğrencilere ‘özel’ karne

İzmir'de özel eğitim merkezinde eğitim öğretim gören öğrencilere, doğada daha hızlı dönüşen kağıtla hazırlanan karneleri verildi.

Özel öğrencilere ‘özel’ karne
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İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir özel eğitim merkezinde eğitim öğretim gören öğrenciler, doğada daha hızlı dönüşen kağıtla hazırlanan karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Lütfi Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde gerçekleşen karne törenine, Vali Erol Ayyıldız ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi katıldı. Okulda öğrenim gören 210 özel öğrenci, karnesini Vali Ayyıldız ve Yahşi'den aldı. Erol Ayyıldız, öğrencilere karnenin yanında çeşitli hediyeler de verdi.

Özel öğrencilere ‘özel’ karne

Ömer Yahşi, İzmir'de 850 bin öğrencinin karne sevinci yaşadığını söyledi. Lütfi Gülşen Özel Uygulama Merkezi'nde dağıtılan karnelerle ilgili bilgi veren Yahşi, "Burada dağıtılan karneler yüzde 100 doğaya karışan malzemeyle üretildi. Bunun yanında çocuklarımıza çiçek ve çam tohumu da verdik. Farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimize bu konunun önemini anlatmak, bilinçlendirmek anlamında böyle bir projeye imza attık" dedi.

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