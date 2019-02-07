Özel öğrencilere ‘özel’ cihaz
Ortaokul öğrencisi Mehmet Hilmi Kocacenk (13), Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, otizmli ve mental geriliğe sahip çocuklar için robotik cihaz geliştirdi. Özel eğitim kurumunda kullanılan cihaz, renk ve sayıları çeşitli dillerde söyleyebiliyor.
Saruhanlı Cumhuriyet Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Mehmet Hilmi Kocacenk, otizmli çocuklar için renk ve sayıları; Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca söyleyebilen robotik cihaz geliştirdi. Otizmli çocukların, cihazla birlikte renk ve sayıları daha kolay öğreneceği belirtildi. Kocacenk, ‘Renkleri ve sayıları engelsiz öğren’ isimli projenin Manisa Valiliği tarafından tasarlanan, kodlama projesi ‘KodlaManisa’ ile iki ayda tamamlandığını söyledi. Maliyeti 200 lira olan cihaz, Saruhanlı ilçesindeki özel eğitim merkezinde kullanılmaya başlandı.
‘FAYDALI OLABİLDİYSEK NE MUTLU’
Özel çocuklara yardımcı olabilmek için bu projeyi geliştirdiğini anlatan Kocacenk, "Bu projeyi okulumdaki engelli arkadaşlarım için yaptım, renk ve sayıları öğrenmekte güçlük çekiyorlardı. Ben de bu projeyi geliştirdim. Cihaza, Türkçe’nin yanı sıra İngiliz ve Fransızca’yı da yükledik, bu sayede ülke dışında da kullanılabilir. Önümüzdeki günlerde cihazın telefon uygulamasını da yapacağız. Faydalı olabildiysek ne mutlu" dedi.
CİHAZLA KALICI VE HIZLI ÖĞRENİYORLAR
Cihazın kullanıldığı Bircan Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli psikolog Öznur Dilsizoğlu, "Cihaz birçok duyu organına hitap ediyor, bu sayede kalıcı ve hızlandırılmış bir eğitim sunuyor. Basit olması da çok önemli. Çocuklar kendi kendine pekiştirdiği için, oyun gibi geliyor ve daha fazla yapmak istiyor. Öğrencilerimiz cihaz sayesinde, renklerin ve sayıların daha kolay farkına vardı, üretilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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