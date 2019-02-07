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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
07.02.2019 - 15:12, Son Güncelleme:/

Özel öğrencilere ‘özel’ cihaz

Ortaokul öğrencisi Mehmet Hilmi Kocacenk (13), Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, otizmli ve mental geriliğe sahip çocuklar için robotik cihaz geliştirdi. Özel eğitim kurumunda kullanılan cihaz, renk ve sayıları çeşitli dillerde söyleyebiliyor.

Özel öğrencilere ‘özel’ cihaz
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Saruhanlı Cumhuriyet Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Mehmet Hilmi Kocacenk, otizmli çocuklar için renk ve sayıları; Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca söyleyebilen robotik cihaz geliştirdi. Otizmli çocukların, cihazla birlikte renk ve sayıları daha kolay öğreneceği belirtildi. Kocacenk, ‘Renkleri ve sayıları engelsiz öğren’ isimli projenin Manisa Valiliği tarafından tasarlanan, kodlama projesi ‘KodlaManisa’ ile iki ayda tamamlandığını söyledi. Maliyeti 200 lira olan cihaz, Saruhanlı ilçesindeki özel eğitim merkezinde kullanılmaya başlandı.

Özel öğrencilere ‘özel’ cihaz

‘FAYDALI OLABİLDİYSEK NE MUTLU’
Özel çocuklara yardımcı olabilmek için bu projeyi geliştirdiğini anlatan Kocacenk, "Bu projeyi okulumdaki engelli arkadaşlarım için yaptım, renk ve sayıları öğrenmekte güçlük çekiyorlardı. Ben de bu projeyi geliştirdim. Cihaza, Türkçe’nin yanı sıra İngiliz ve Fransızca’yı da yükledik, bu sayede ülke dışında da kullanılabilir. Önümüzdeki günlerde cihazın telefon uygulamasını da yapacağız. Faydalı olabildiysek ne mutlu" dedi.

Özel öğrencilere ‘özel’ cihaz

CİHAZLA KALICI VE HIZLI ÖĞRENİYORLAR
Cihazın kullanıldığı Bircan Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli psikolog Öznur Dilsizoğlu, "Cihaz birçok duyu organına hitap ediyor, bu sayede kalıcı ve hızlandırılmış bir eğitim sunuyor. Basit olması da çok önemli. Çocuklar kendi kendine pekiştirdiği için, oyun gibi geliyor ve daha fazla yapmak istiyor. Öğrencilerimiz cihaz sayesinde, renklerin ve sayıların daha kolay farkına vardı, üretilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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