'Özel öğrencilerden' bilim fuarı
Kütahya'da, özel eğitim ortaokulunda öğrenim gören hafif düzeyli zihinsel engelli öğrenciler, öğretmenlerinin destekleriyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında hazırladıkları 21 projeyi sergiledi.
Kütahya'da, bir özel eğitim ortaokulunda öğrenim gören hafif düzeyli zihinsel engelli öğrenciler, öğretmenlerinin destekleriyle TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında 21 proje hazırladı.
Çinikent Özel Eğitim Okulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda, öğrencilerin gündelik ve eğitim hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılan 21 projede, 'görseller, çarpım tablosu, okuma yazma, toplama, çıkarma' gibi işlemleri daha kolay öğrenmeleri için oluşturulan materyaller yer aldı.
Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu Müdürü Mustafa Çolak, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda hafif zihinsel engelli çocukların, günlük yaşamsal becerilerini kolaylaştırmak ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak adına projeler hazırladıklarını söyledi.
ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN BİR İLK
Kütahya'da bulunan özel eğitim okulları arasında ilk defa bilim fuarı yapıldığını anlatan Çolak, şöyle konuştu:
"TÜBİTAK'a ilk defa hafif düzeyli zihinsel engelliler olarak bir proje gerçekleştirdik. 21 projemizin hepsi geçti. Tüm Kütahya'da okullarımız bunu yapıyor. Normal öğrencilerimiz bunları gerçekleştiriyor ama bizim için önemli olan kırılma noktası hafif düzeydeki engelli öğrencilerimizin bunu gerçekleştiriyor olması. Bu bizim için çok çok önemli. Projelerimizde, çocuklarımızın hem eğlendikleri hem de öğrendikleri materyallere ağırlık verdik. İnşallah TÜBİTAK bu şekilde engelli öğrencilerimize destek verdikçe, biz de elimizden geldiğince bunları değerlendireceğiz, gayret edeceğiz."
RENKLİ KAĞITLARLA OKUMA EĞİTİMİ
Okulun öğretmenlerinden İsmet Gevrek de hafif düzey zihinsel engellilerin okumayı daha kolay öğrenmeleri için proje geliştirdiğini anlattı.
Yaklaşık iki ay süren bir çalışmayla pembe veya mor zeminlerde okuma yazma çalıştıklarını belirten Gevrek, "Okumanın bütün argümanlarını çalıştık. Ses, hece, kelime, cümle, okuma hızı gibi iki ay boyunca okuttuk. Okuma sonrasında 10-12 grafiğimiz var. Verilere göre tamamında da olumlu sonuçlar elde ettik. Özellikle dört renk çalıştık. Sarı, mavi, yeşil ve pembe renkli zeminler üzerine yazılar yazdık. Öğrencilerin harfleri tanıması gelişti, okuduklarını anlama, okuma hızları gelişti. 20 kelimeyle başlamıştık. 50 kelimeye kadar okuma hızları ilerledi. Öğretmenlerin öğrencilerin görüşlerini aldık. Hepsi pozitif çıktı. Bunu bir araştırma görevlisinin kontrolünde gerçekleştirdik" diye konuştu.
Bilim fuarını ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve beraberindeki heyet, projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgiler aldı.
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