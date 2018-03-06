Özel öğrenciler için program tasarladılar

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Çakır, Bilimsel Araştırmalar Projesi kapsamında tasarlanan programın kendi içinde dinamik şekillenen eğitsel modüller içerdiğini ve istekte bulunan kişilere ücretsiz verileceğini söyledi.

Bir ders destek materyali olan programın her bir harf için 35 sıralı soru içeren 29 paketten oluştuğunu belirten Çakır, şöyle devam etti:

"Program sayısız tekrara imkân veren oyun tabanlı etkileşimlerle öğrencilerin harfleri hafızada ilişkilendirme, hatırlama ve ayırt etme becerilerini geliştiriyor. Programı tasarlarken özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin okuma yazma eğitimine yönelik animasyon destekli ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yola çıktık. Bundan sonraki planda çocukların zihinsel, sosyal, bedensel ve devinimsel özellikleri dikkate alınarak sanal gerçeklik uygulamaları geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani bir adım daha ileri giderek öğrencilerin özellikle temel becerileri ve ihtiyaçlarını gidermek üzere senaryo tabanlı etkileşimli materyaller hazırlanarak öğrencilerin okuma yazma becerilerini ileri düzeyde geliştirmeleri ve günlük aktiviteleri yapabilmeleri ekseninde çalışmalar yapacağız."

Programın yaklaşık 3 ay önce özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde kullanılmaya başlandığını anlatan Çakır, ilk okuma yazma öğretiminin okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra bireyin sahip olduğu düşünme, anlama, sıralama, sorgulama, sınıflama, ilişkilendirme, analiz yapma, sentez yapma ve değerlendirme gibi temel becerilerin geliştirilebilmesinin de ilk adımı olarak görüldüğünü ve bireye Türkçeyi daha doğru, güzel ve etkili kullanmaya yönelik becerilerin kazandırılması süreci olarak değerlendirildiğini söyledi. Çakır, "Bu anlamda bakıldığında öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin okuma yazma eğitimlerinin onların sonraki öğrenme süreçlerinde önemli bir rol aldığı görülüyor" dedi.

"SANAL ORTAM ÇOCUKLARIN DİKKATİNİ DAHA ÇOK ÇEKİYOR"

Özel eğitim öğretmeni Neslihan Baş da programı kullanan öğrencilerin performanslarından olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi. Baş, "Çocuklar somutlaştırılmış şeyler görmek istiyorlar. Sanal ortam olduğu için çocukların daha çok dikkatini çekiyor. Programı çocukların tablet bilgisayarlarına da indirdik. Evlerinde de kullanabiliyorlar" diye konuştu.