Özel öğrenci barınma yönetmeliği değişti

Ortaokul, lise veya yükseköğretim öğrencilerine özel barınma hizmeti veren kurumlarla ilgili yönetmelik değişti. Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, yönetmelik 694 sayılı KHK ile 5661 sayılı Kanun’da yapılan değişikliklere uygun hale getirilirken, geri bildirimlerle bazı hükümlere ilaveler yapıldı.

Buna göre inceleme, soruşturma ve denetimlerle kanunda belirtilen çeşitli ihlalleri gerçekleştiren kurumlara, brüt asgari ücretin 2 ile 5 katı idari para cezası uygulanabilecek. Aynı fiilin tekrarı halinde, verilen idari para cezası 5 kat artırılarak uygulanırken, üçüncü tekrarda kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Üniversitelerce açılan ve işletilen kurumlar ise MEB adına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın denetim elemanlarınca da denetlenebilecek.

CİNSEL SUÇTAN MAHKUM OLANLAR AÇAMAYACAK

Bundan sonraki süreçte kurumların genel müdür ve genel müdür yardımcıları, koordinasyonunu sağladıkları kurumlardan birinin personeli olarak görevlendirilecekken, kurum açacak gerçek veya tüzel kişi kurucuların, kurucu temsilcisi veya yönetim organı üyelerinin cinsel suçlardan dolayı mahkum edilmiş olması da kurum açmaya engel şartlar arasına dahil edildi. Kamu tüzel kişileri tarafından açılan ve işletilen kurumlarda görev yapacak kamu personeli ise yine kamu tüzel kişilikleri tarafından yönetmelikte belirtilen şartları uygun olanlar arasından kendi mevzuatı uyarınca görevlendirilecek.

Kurumların kurucularının ve kurucu temsilcilerinin kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlardan ceza almış olması veya terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatlı olması halinde kurum açma izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Bu kişilerin kanunun birinci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen suçlarla ilgili haklarında kovuşturma bulunması halinde ise kovuşturma sonuçlanıncaya kadar kurumun barınma hizmeti vermesi Bakanlığın onayıyla belirlenen tarihten itibaren geçici olarak durdurulacak. Kovuşturma sonucunda bu kişilerin ceza almaması halinde geçici durdurma işlemi kaldırılacak.

ÜCRET İADESİ

Öğrencilerin kurumdan ayrılmaları halinde ödedikleri ücretlerin iadesi de revize edildi. Buna göre, kuruma kayıt yaptırıp 15 Eylül’e kadar ayrılan öğrencilerden hizmet sunum taahhütnamesinde belirlenen yıllık barınma hizmeti ücretinin yüzde 10’u, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin yüzde 30’u alınacak.

EN AZ 100 METRE MESAFE ŞARTI

Yapılan değişiklikle özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumların binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretildiği veya depolandığı yerler arasında kuş uçuşu en az yüz metre mesafe bulunması şartı da getirildi.

Yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barınma hizmeti veren yurt, pansiyon, apart veya stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerlerin kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için 1 Eylül 2018’e kadar müracaat edilebilecek. 1 Ekim 2018’e kadar bunları almayan yerler ise valilikçe kapatılacak.

KHK’lar doğrultusunda kapatılan özel öğretim kurumları veya özel öğrenci yurtlarının Hazine’ye veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen binalarında, Bakanlar Kurulu’nca kamu yararına çalıştığına karar verilen vakıf veya dernekler tarafından yönetmelikte belirlenen kurumlardan herhangi birinin açılmasının istenmesi halinde, bu binaların inşaat ruhsatı veya yapı kullanma izni aranmadan, binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin düzenlenen teknik rapor ile 1 Ağustos 2019’a kadar açılış işlemleri yapılabilecek.

BAŞARILI KURUMLARA TAKDİR BELGESİ

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetici Sertifikası’na sahip olmayan müdürler, 1 Ağustos 2020’ye kadar görevlendirilebilecek. Ancak görevlendirildiği tarihten itibaren bir yıl içinde söz konusu sertifikayı almayan müdürlerin çalışma izinleri iptal edilecek.

Barınma hizmeti faaliyetlerinin sunulmasında üstün nitelik ve başarısı tespit edilen kurumlara Milli Eğitim Bakanlığı veya kurumun bulunduğu il valiliğince takdir belgesi verilebilecek.