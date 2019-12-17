Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine verilecek eğitim destekleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı ‘2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgeleri İçinde ve Dışında Açılan veya Açılacak Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Öğrenim Gören veya Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ’ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, okulun OSB içerisinde veya ilgili Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ‘Organize Sanayi Bölgeleri Dışında Açılan Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Eğitim Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Karar’ kapsamında 2016-2017 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere OSB dışında açılmış olması şartı aranacak.

Eğitim öğretim desteği yapılabilmesi için her bir öğrenci için verilecek eğitim ve öğretim desteği süresinin, okulun öğretim süresini aşmaması, nakil yoluyla gelen öğrenciler için ise okulun kalan öğretim süresinden fazla olmaması gerekecek. Öğrencinin, o eğitim ve öğretim yılının başlamasından en geç 30 gün içerisinde okula kaydının veya eğitim ve öğretim desteği yapılan okullar dışındaki okullardan naklinin yapılmış olması, öğrencinin okula devam ediyor olması, OSB dışında açılacak özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde okulun açıldığı il veya ilçe nüfusunun 20 bin ve üzerinde olması şartlarıyla eğitim öğretim desteği verilecek. Ayrıca, OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, takviye kursları, yemek, servis, pansiyon hizmetleri hariç olmak üzere, eğitim ve öğretim desteği kapsamındaki öğrencilerden tebliğde desteklenecek alan veya dallarda belirlenen eğitim öğretim desteği tutarı kadar eğitim öğretim ücreti alınabilecek olması şartıyla eğitim ve öğretim desteği yapılabilecek.

DESTEK VERİLECEK ALANLAR VE TUTARLARI

OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her bir öğrenciye verilecek eğitim ve öğretim desteği tutarları 9'uncu sınıflarda aynı, 10, 11 ve 12'nci sınıflarda ise alanlara göre farklı olacak. Buna göre, biyomedikal cihaz teknolojileri, inşaat teknolojisi ve uçak bakım alanı 5 bin 920 lira, denizcilik ile endüstriyel otomasyon teknolojileri 6 bin 460 lira, elektrik-elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi ile tarım alanı 6 bin 990 lira, gıda teknolojisi 6 bin 240 lira, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı 5 bin 380 lira, kimya teknolojisi 6 bin 350 lira, radyo-televizyon 6 bin lira, tasarım teknolojileri 4 bin 730 lira, yenilenebilir enerji teknolojileri 7 bin 210 lira olmak üzere 10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerine eğitim ve öğretim desteği verilecek. OSB'lerde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilen alanlar ve tutarları ise şöyle:

"Bilişim teknolojileri 4 bin 630 lira, biyomedikal cihaz teknolojileri 5 bin 920 lira, elektrik-elektronik teknolojisi, makine teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, yenilenebilir enerji teknolojileri 7 bin 420 lira, endüstriyel otomasyon teknolojileri 6 bin 890 lira, gıda teknolojisi ile tekstil teknolojisi 6 bin 460 lira, kimya teknolojisi, metal teknolojisi ve plastik teknolojisi 6 bin 780 lira, matbaa teknolojisi 6 bin 990 lira, mobilya ve iç mekan tasarımı 6 bin 130 lira, tasarım teknolojileri 5 bin 380 lira, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme 6 bin 30 lira, moda tasarım teknolojileri 5 bin 120 lira."

OSB'lerde açılan özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencilerine ise belirlenen alan veya dallarda farklılık gözetilmeksizin 4 bin 630 lira; OSB dışında açılan özel mesleki ve teknik liselerinde öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencilerine ise 4 bin 590 lira eğitim öğretim desteği verilecek.