Özel kurslar için yeni çalışma... Haziran 2020’de kapanmaları planlanıyor
MEB, özel öğretim kurslarının kapatılma süresinin bir yıl daha uzatılması üzerine çalışıyor. Bu haziranda kapatılması kararlaştırılan kursların yeni düzenlemeyle Haziran 2020’ye kadar açık kalması planlanıyor.
Öğrencilerin sınava hazırlanmak için başvurduğu özel öğretim kurslarının bir yıl daha açık kalması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni bir çalışma yapıyor. Buna göre, kurslar 2020 Haziran ayında kapatılacak. Bakanlık, özel öğretim kurslarının bu eğitim yılının sonunda kapatılacağını açıklamıştı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında bu kurslar olmayacaktı. MEB, ocak ayında yaptığı açıklamada kursların haziran ayında kapatılacağını duyurmuş, velilerin bu kurslara yeni dönem için kayıt yaptırmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Ancak edinilen bilgiye göre özel öğretim kurslarının Haziran 2020’de kapatılması kararlaştırıldı. Böylece süre bir yıl daha uzatılmış oldu.
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