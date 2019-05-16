Özel kurslar için yeni çalışma... Haziran 2020’de kapanmaları planlanıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖzel kurslar için yeni çalışma... Haziran 2020’de kapanmaları planlanıyor
GeriEğitim Özel kurslar için yeni çalışma... Haziran 2020’de kapanmaları planlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
16.05.2019 - 09:32, Son Güncelleme:/

Özel kurslar için yeni çalışma... Haziran 2020’de kapanmaları planlanıyor

MEB, özel öğretim kurslarının kapatılma süresinin bir yıl daha uzatılması üzerine çalışıyor. Bu haziranda kapatılması kararlaştırılan kursların yeni düzenlemeyle Haziran 2020’ye kadar açık kalması planlanıyor.

Özel kurslar için yeni çalışma... Haziran 2020’de kapanmaları planlanıyor
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Öğrencilerin sınava hazırlanmak için başvurduğu özel öğretim kurslarının bir yıl daha açık kalması için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni bir çalışma yapıyor. Buna göre, kurslar 2020 Haziran ayında kapatılacak. Bakanlık, özel öğretim kurslarının bu eğitim yılının sonunda kapatılacağını açıklamıştı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında bu kurslar olmayacaktı. MEB, ocak ayında yaptığı açıklamada kursların haziran ayında kapatılacağını duyurmuş, velilerin bu kurslara yeni dönem için kayıt yaptırmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Ancak edinilen bilgiye göre özel öğretim kurslarının Haziran 2020’de kapatılması kararlaştırıldı. Böylece süre bir yıl daha uzatılmış oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

Özel kurslar için yeni çalışma... Haziran 2020’de kapanmaları planlanıyor

Öğrencilere kasım-nisan müjdesi: 4 dönem tatil

Türk eğitimciden Stanford Üniversitesi’nde konferans

Merve öğretmen bayrağı Samsun’a taşıyacak