Özel gereksinimli çocukların eğitiminde yeni dönem

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖzel gereksinimli çocukların eğitiminde yeni dönem
GeriEğitim Özel gereksinimli çocukların eğitiminde yeni dönem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
13.09.2019 - 13:42, Son Güncelleme:/

Özel gereksinimli çocukların eğitiminde yeni dönem

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alacak çocukların eğitim sürelerinin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki gibi ayda 8 seans olacağını söyledi. Tam gün eğitim veren okula gittiği halde, destek eğitimi alan öğrencilerin, o zamanlarda ‘yarım gün’ izinli sayılacağını belirten Bakan Selçuk, ayrıca herhangi bir nedenle kaçırılan seanslar için de telafi imkanı getirildiğini vurguladı.

Özel gereksinimli çocukların eğitiminde yeni dönem
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Türkiye’de 38 bin 963 kişinin görev yaptığı, toplam 2 bin 605 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, “Sosyal güvenlik kapsamında sunulan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetinden 380 bin kişi yararlanıyor. Bu da şu anlama geliyor: Özel eğitim; engelli bireyler, aileleri ve alanda çalışanlarla birlikte 1.5 milyon kişilik bir camia” ifadesini kullandı. Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetini dünyaya model oluşturacak şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Selçuk, geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişiklikler hakkında şu bilgileri verdi:

DESTEK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER YARIM GÜN İZİNLİ SAYILACAK    
“Yönetmelikte yapılan değişikliklerin en önemli ayaklarından biri, tam gün eğitim veren örgün eğitim okullarımızda okuyan özel gereksinimli öğrencilerimiz, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bulundukları vakitte okullarından yarım gün izinli sayılacak. Daha önce böyle bir uygulama olmadığı için devamsızlık gibi sebeplerle çocuklarımız özel eğitim derslerinden yeterince faydalanamayabiliyordu. Çocukların ayda 8 seans bireysel, 4 seans da grup eğitimi alma hakları bulunuyor. Bu da yıllık 96 seans bireysel, 48 seans da grup eğitimine denk geliyor.

ÇOCUKLAR KATILAMADIKLARI EĞİTİMLERİ TELAFİ EDEBİLECEK

Daha önce çeşitli mazeretleri sebebiyle özel eğitim merkezine gidemeyen çocuklar, kullanamadığı seans haklarını kaybediyordu. Şimdi, çocukların kullanamadığı eğitim seanslarını 12 ay süresince telafi etme hakkı getirildi. Bu çok önemli bir düzenleme. Örneğin, çocuğumuz haziran ayında alamadığı iki bireysel ya da grup eğitimini yıl içerisinde alabilecek. Hakları kaybolmayacak.

EVDE FİZYOTERAPİ İMKANI

Üçüncü önemli düzenleme de bedensel engeli sebebiyle evinden çıkamayacak durumda olan özel gereksinimli çocuklarımız için evde fizyoterapi hizmeti alabilme imkanını getirdik. Bu eğitim hakkından faydalanabilmek için öncelikle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden (RAM) ‘Evde eğitim alabilir’ raporunun alınması gerekiyor. Evde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alacak çocuklarımızın eğitim süreleri aynen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki gibi olacak. Yani ayda 8 seans bireysel eğitim alacaklar.

ÇOCUKLARA VERİLEN EĞİTİMİN KALİTESİ ARTACAK    
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin önündeki bazı bürokratik süreçleri de azalttık. İş takvimi kaldırıldı. Günde 3 seans bireysel ya da 3 seans grup eğitiminin verilebilmesi, aynı haftada 4 seans bireysel, 2 seans grup eğitimi ile telafi eğitimlerinin yıl boyunca yapılabilmesi gibi kolaylaştırıcı teknik düzenlemeler yapıldı. Tüm bu düzenlemeler sayesinde bürokrasi azaltılacak. Kurumlarımız bürokratik süreçler yerine çocukların eğitimine daha fazla odaklanabilecek. Çocuklara verilen eğitimin de kalitesi artacak.”

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Endüstri mühendisliğindeki gelişmeler değerlendirildi
Gönüllüler Darüşşafakalı çocuklar için koşacak
Özel gereksinimli çocukların eğitiminde yeni dönem
AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı?