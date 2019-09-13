Özel gereksinimli çocukların eğitiminde yeni dönem
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, evde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alacak çocukların eğitim sürelerinin, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki gibi ayda 8 seans olacağını söyledi. Tam gün eğitim veren okula gittiği halde, destek eğitimi alan öğrencilerin, o zamanlarda ‘yarım gün’ izinli sayılacağını belirten Bakan Selçuk, ayrıca herhangi bir nedenle kaçırılan seanslar için de telafi imkanı getirildiğini vurguladı.
Türkiye’de 38 bin 963 kişinin görev yaptığı, toplam 2 bin 605 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunduğunu belirten Bakan Selçuk, “Sosyal güvenlik kapsamında sunulan özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetinden 380 bin kişi yararlanıyor. Bu da şu anlama geliyor: Özel eğitim; engelli bireyler, aileleri ve alanda çalışanlarla birlikte 1.5 milyon kişilik bir camia” ifadesini kullandı. Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetini dünyaya model oluşturacak şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Selçuk, geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ndeki değişiklikler hakkında şu bilgileri verdi:
DESTEK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER YARIM GÜN İZİNLİ SAYILACAK
“Yönetmelikte yapılan değişikliklerin en önemli ayaklarından biri, tam gün eğitim veren örgün eğitim okullarımızda okuyan özel gereksinimli öğrencilerimiz, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bulundukları vakitte okullarından yarım gün izinli sayılacak. Daha önce böyle bir uygulama olmadığı için devamsızlık gibi sebeplerle çocuklarımız özel eğitim derslerinden yeterince faydalanamayabiliyordu. Çocukların ayda 8 seans bireysel, 4 seans da grup eğitimi alma hakları bulunuyor. Bu da yıllık 96 seans bireysel, 48 seans da grup eğitimine denk geliyor.
ÇOCUKLAR KATILAMADIKLARI EĞİTİMLERİ TELAFİ EDEBİLECEK
Daha önce çeşitli mazeretleri sebebiyle özel eğitim merkezine gidemeyen çocuklar, kullanamadığı seans haklarını kaybediyordu. Şimdi, çocukların kullanamadığı eğitim seanslarını 12 ay süresince telafi etme hakkı getirildi. Bu çok önemli bir düzenleme. Örneğin, çocuğumuz haziran ayında alamadığı iki bireysel ya da grup eğitimini yıl içerisinde alabilecek. Hakları kaybolmayacak.
EVDE FİZYOTERAPİ İMKANI
Üçüncü önemli düzenleme de bedensel engeli sebebiyle evinden çıkamayacak durumda olan özel gereksinimli çocuklarımız için evde fizyoterapi hizmeti alabilme imkanını getirdik. Bu eğitim hakkından faydalanabilmek için öncelikle Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinden (RAM) ‘Evde eğitim alabilir’ raporunun alınması gerekiyor. Evde özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alacak çocuklarımızın eğitim süreleri aynen özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki gibi olacak. Yani ayda 8 seans bireysel eğitim alacaklar.
ÇOCUKLARA VERİLEN EĞİTİMİN KALİTESİ ARTACAK
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin önündeki bazı bürokratik süreçleri de azalttık. İş takvimi kaldırıldı. Günde 3 seans bireysel ya da 3 seans grup eğitiminin verilebilmesi, aynı haftada 4 seans bireysel, 2 seans grup eğitimi ile telafi eğitimlerinin yıl boyunca yapılabilmesi gibi kolaylaştırıcı teknik düzenlemeler yapıldı. Tüm bu düzenlemeler sayesinde bürokrasi azaltılacak. Kurumlarımız bürokratik süreçler yerine çocukların eğitimine daha fazla odaklanabilecek. Çocuklara verilen eğitimin de kalitesi artacak.”
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