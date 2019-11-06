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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 06.11.2019 - 11:42, Son Güncelleme:/

Özel gereksinimli çocuklar için il bazlı tarama yapılacak

MEB, özel eğitime gereksinim duyan çocukların tespiti için Türkiye genelinde yapılacak il bazlı tarama sonucunda ihtiyaç haritaları oluşturacak. Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının yapacağı ortak çalışmayla birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki gelişimsel değerlendirme ve taramalar da zorunlu hale getirilecek.

Özel gereksinimli çocuklar için il bazlı tarama yapılacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Türkiye genelinde özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların tespiti için il bazlı tarama başlatarak ihtiyaç haritaları oluşturacak. 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin, eğitim hizmetlerinden daha fazla yararlanabilmeleri amacıyla okullarda verilen rehberlik hizmetlerinden Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin (RAM) işleyişine ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukların tespitiyle ilgili çok sayıda yeni çalışma hayata geçirilecek. Bu kapsamda, özel eğitime gereksinim duyan bireylerin tespiti için Türkiye genelinde il bazlı tarama yapılacak ve sonuçları içeren ihtiyaç haritaları oluşturulacak.

Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının yapacağı ortak çalışmayla birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki gelişimsel değerlendirme ve taramalar, zorunlu hale getirilecek. Böylelikle özel eğitime ihtiyacı bulunan çocukların erken yaşlarda saptanması ve küçük yaşlardan itibaren doğru bir şekilde yönlendirilebilmeleri sağlanacak. Ayrıca tıbbi tanı alma sürecinde ortaya çıkabilecek farklılıkları engellemek için hizmet standartları da belirlenecek.

ÖZEL EĞİTİMDE MOBİL PLATFORMLAR KURULACAK
Bakanlık tarafından özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması amacıyla mobil platformlar kurulacak. Aileler, bu mobil platformlar üzerinden çocuklarının bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda alması gereken eğitimle ilgili doğru bilgilere erişebilecek. Özel eğitim konusunda il milli eğitim müdürlükleri ile yerel yönetimler bir araya getirilerek belediyelerde engellilere yönelik sunulan hizmetler de masaya yatırılacak.

ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI YENİLENECEK
MEB, 2020'de çocukların öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programları, materyallerin zenginleştirilmesi ve rehberlik hizmetlerinin standartlarını yükseltmeye yönelik yeni düzenlemeleri de başlatacak. Bakanlık, özel eğitim programlarını güncelleyerek görsel ve yazılı dijital materyaller hazırlayacak, öğretmenlerin ve ailelerin bilgi ve farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitimler düzenleyecek.

REHBERLİK VE DANIŞMANLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLECEK
Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır bulunuşluklarının arttırılabilmesi için ‘rehberlik ve danışmanlık sistemi’ güçlendirilecek. Bu kapsamda, RAM'ların yapısı ve sunduğu hizmetler yeniden düzenlenecek. RAM'larda yürütülen çalışmalarla görev yapan personelin iş ve işlemleriyle ilgili mevzuat çalışmaları yapılacak. Ayrıca sosyoekonomik açıdan dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuk ve gençlerle ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri daha etkin hale getirilecek.

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