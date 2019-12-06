Özel eğitim uygulama okullarında veliler için kurs

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) orta ve ağır düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan çocuklar ile otizm spektrum bozukluğu olan bireylere hizmet veren, toplam 29 bin 878 öğrencinin eğitim aldığı özel eğitim uygulama okullarında veliler için yeni bir uygulama başlattı. Engelli çocuklarını özel eğitim uygulama okullarına getiren ve ders bitiş saatine kadar okulda bekleyen veliler, halk eğitim merkezlerince okullarda açılacak kurslar sayesinde ilgi duydukları alanda kendilerini geliştirme imkânını yakalayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim uygulama okullarının kalitesini yükseltmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Bir taraftan okulların altyapısını güçlendirdiklerini, diğer taraftan da bu okulları yaygınlaştırarak erişimi arttırdıklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Özel eğitim uygulama okullarında eğitim gören öğrencilerimizin velileri, genellikle okullarımızda bekliyor. Velilerimize destek olmak için bu okullarımızın tamamında halk eğitim merkezlerimiz tarafından kurslar açacağız. Bu amaçla Türkiye genelinde sayıları 923'e ulaşan özel eğitim uygulama okulu müdürlerinin velilerden kurs taleplerini toplayacağız. Talepler doğrultusunda okullarda velilere yönelik kurslar düzenleyerek eğitim vereceğiz. Böylece velilerimizin bu okullarda bekleme sürelerini hem daha nitelikli hale getirmek hem de hayat boyu öğrenme kapsamında becerilerini artırmak için destek sağlamış olacağız."