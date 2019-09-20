Özel eğitim öğrencilerinin istihdamı mesleki eğitimle arttırılıyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkânlarını arttırmak amacıyla yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı özel eğitim meslek okulları mezunlarımızdan 344'ü işe yerleştirildi" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmek amacıyla özel eğitim meslek okullarının meslek edinme atölyelerini yenileyerek, öğrencilere daha nitelikli ve donanımlı ortamlarda eğitim görme imkânı sunduklarını belirtti.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdam imkânlarını arttırmak amacıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Selçuk, şunları söyledi:
"Protokol çerçevesinde öğrencilerin işyerlerinde beceri eğitimi alarak hem mesleki becerilerini geliştirmeleri hem de sosyal hayat içerisindeki varlıklarını sürdürmeleri için özel eğitim mesleki eğitim merkezlerinde iş ve meslek danışmanlığı uygulaması başlatıldı. İş ve meslek danışmanları aracılığıyla öğrencilerin istihdama katılımının arttırılmasına yönelik çalışmaları çok boyutlu olarak yürüttük. Bu kapsamda iş ve meslek danışmalarıyla okul rehberlik öğretmenleri tarafından her öğrencimiz için portföy dosyası hazırlandı. Öğrencilere en uygun istihdam alanları belirlendi ve bu çerçevede iş yerleri ziyaret edildi.
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yapabilecekleri konusunda işverenlerin bilgilendirilmesi önemli. Ülke genelinde düzenlenen 'Kariyer Günleri' ve 'İstihdam Fuarları'na katılım sağlanarak, işyeri sahipleri özel eğitim meslek okullarındaki öğrencilerin yetenekleri ve yeterlilikleri konusunda bilgilendirildi. Bu çalışmalar sonunda bu okullardaki öğrencilerimizin staj imkânları arttırıldı.
Özel eğitim meslek okullarından mesleki beceriler kazanarak mezun olan öğrenciler birçok farklı sektörde çalışma imkânı buldu. Bu öğrencilerin mesleki gelişim süreçlerini güçlendirmek, mezuniyet sonrası istihdam imkânlarını arttırmak amacıyla yapılan çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı özel eğitim meslek okulları mezunlarımızdan 344'ü işe yerleştirildi. Sürece katkı veren tüm paydaşlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 149 özel eğitim meslek okullarında halen 12 bin 664 öğrenci eğitim alıyor. Yeni eğitim yılında bu çalışmaları çok daha kapsamlı bir şekilde yürüteceğiz."
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