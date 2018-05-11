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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
11.05.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

‘Özel eğitim öğrencileri meslek sahibi olacak’

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‘Özel eğitim öğrencileri meslek sahibi olacak’

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Türkiye’de yaklaşık 360 bin özel eğitim öğrencisi olduğunu ve özel eğitim öğrencilerini meslek sahibi yapmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

 

Aydın’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Aydın Kültür Merkezi’nde program düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör programda yaptığı konuşmada, Türkiye’de yaklaşık 360 bin özel eğitim öğrencisi olduğunu ve özel eğitim öğrencilerini meslek sahibi yapmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Toplantı Salonunda gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Daha sonra ‘Aydın’da Özel Eğitim’ konulu sunum yapıldı. Sunumun ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu engelliler haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldiklerini ifade ederek, “İlimizde 5 bin 417 özel eğitime muhtaç öğrencimiz var. 9 tane eğitim kurumumuzda bu çocuklara eğitim vermekteyiz. İlimizde eğitime muhtaç olup ta eğitim alamayan hiçbir öğrencimiz yok” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ise, engellilerin özellikle eğitim alanıyla ilgili sorunları konusunda yılın 52 haftası aynı duyarlılığı göstermeyi hedefleyen bir camia olduklarını belirtti. Güngör, “Türkiye’de özel eğitim alanında bizim eğitim sistemimiz içerisinde okul öncesinden lise son sınıfına kadar özel eğitim okullarımızın çeşitli tür ve kademelerinde eğitim gören öğrencilerimizin sayısı yaklaşık olarak 360 bin civarındadır. Yani Türkiye’de 360 bin civarında çeşitli türdeki engelli kardeşlerimizin okullaşma imkanı sağlamaktayız. Bu büyük bir fırsattır ve büyük bir organizasyondur. Okullarımızın ve kurumlarımızın kapasiteleri çocuklarımızın mesleğe ve hayata hazırlama kapasiteleri gittikçe arttırılmaktadır. Eğitim programlarını sürekli yenilemekteyiz. Eğitim kurumlarımızı çocuklarımızın gündelik hayatta ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri düzeyde yeniden organize edilebilmesi çabası içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte özel eğitim mezunlarımızın artık sadece bir okulu bitirmiş akademik diplomaya sahip olmaktan da öte bir meslek sahibi bir iş sahibi olabilecek kapasiteye getirme hazırlıkları içerisindeyiz. Bu açıdan da bir meslek edindirme ile ilgili çalışmalarımız da hem hızlandırıyoruz hem de mesleki yeterliliklerini akredite edecek kurumlarla işbirliği yaparak mesleklerinde elde ettikleri sertifikayı hem kıymetlendiriyoruz hem de iş sahibi olabilecek hale getiriyoruz. İstihdam imkanı sağlayacak kuruluşlarla bu engelli kardeşlerimizin yasal çerçeveler içerisinde istihdamını önemsiyoruz ve bu konunun takipçisi oluyoruz” diye konuştu.

Vali Yavuz Selim Köşger ise son dönemde katıldığı toplantıların en coşkulularından birisini yaşadığını ifade ederek, “Bizim medeniyetimiz göçmen kuşların kanadını tedavi etmek için vakıflar kuran bir medeniyettir. Dolayısıyla hiçbir insanımızı dışlama lüksümüz yoktur. Her bir insanımızı bu toplumun en kıymetli bir ferdi gibi topluma entegre etmemiz lazım, toplumla birleştirmemiz lazım, onların ihtiyaç duyduğu eğitimi onlara kazandırıp, hayatlarını mutlu bir şekilde idame ettirebilecekleri şekle dönüştürmemiz lazımdır. Çok şükür ülkemizin ve ilimizin geldiği durum yüz akıdır, gayet memnuniyet vericidir” dedi.

Konuşmaların ardından, Aydın’da bulunan özel ve mesleki eğitim okullarında eğitim gören öğrencilerin gösterilerini sunması ile program sona erdi.

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