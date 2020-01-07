Özel eğitim meslek okullu sayısı 161’e çıkarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) özel eğitim öğrencilerinin meslek okullarına erişimini kolaylaştırmak için koyduğu 81 ilde özel eğitim meslek okulu hedefinin gerçekleştiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB görme veya hafif düzeyde zihinsel yetersizliği bulunan özel eğitim öğrencilerine mesleki eğitim hizmeti sunmak amacıyla açtığı özel eğitim meslek okullarını 2019’da tüm illerde yaygınlaştırma kararı aldı. Geçen yıl 2 bin 251 öğretmenin görev yaptığı 71 ildeki 151 özel eğitim meslek okulunda 12 bin 620 öğrencinin öğrenim görmesi sağlanırken, bu yılın hemen başında Ardahan, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Şırnak ve Tunceli'de açılan özel eğitim meslek okullarıyla sayı 161'e çıkarıldı.

‘MESLEK OKULLARININ YAYGINLAŞTIRILMASINI ÖNEMSİYORUZ’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel gençleri istihdama katarak kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak açısından özel eğitim meslek okullarının yaygınlaştırılmasını çok önemsediklerini söyledi. Bakan Selçuk’un açıklamaları şöyle:

"Bakanlık olarak bir taraftan mesleki ve teknik ortaöğretimi güçlendirirken diğer taraftan bu deneyim ve birikimi özel eğitim alanına da taşımak ve özel eğitim öğrencilerimize sunduğumuz mesleki eğitim imkânlarını arttırmak istiyoruz. Geçen yıl koyduğumuz hedefe doğru ilerlerken öncelikle mevcut 151 okulumuzun altyapısını ve atölyelerini güçlendirdik. 2019'da 71 ilde bulunan özel eğitim okulu sayımız 151'di. Yıl sonuna kadar özel eğitim meslek okulu olmayan 10 ilimize de okul açma kararı aldık. Kısa sürede çalışmaları ve süreçleri tamamladık. Artık 81 ilimizin tamamında en az bir meslek okulumuz hizmet verecek. Ayrıca illerimizdeki mevcut okullarımıza ilaveten özellikle büyükşehirlerimizde ihtiyaç duyulan bölgelerde de yeni özel eğitim meslek okulları açabilmek için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Örneğin İstanbul'da 21, Ankara'da 11 ve Bursa'da dokuz özel eğitim meslek okulumuz hizmet veriyor. Bu okullarımıza erişimi kolaylaştırabilmek için büyükşehirlerimizdeki özel eğitim meslek okullarımızın sayısını arttıracağız. Sürece büyük emek veren Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, Strateji Dairesi Başkanlığımıza ve Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.

İSTİHDAMA YÖNELİK PROJELERİMİZ DE VAR

Özel eğitim meslek okulu öğrencilerinin istihdamıyla ilgili de projelerimiz var. Bakanlık olarak öğrencilerimizin staj yapabilmelerine ve mezun olduklarında istihdama katılımlarının artırılmasına yönelik çalışmaları da yürütüyoruz. Mesleki ve teknik eğitimde sektörlerle kurduğumuz güçlü işbirlikleri gibi özel eğitim meslek okullarıyla ilgili de sektörlerle güçlü işbirlikleri kuracağız. Bu konudaki çalışmalarda son aşamaya geldik ve yakında sonuçları kamuoyuyla paylaşacağız.”

18 FARKLI ALANDA MESLEKİ EĞİTİM

Özel eğitim meslek okullarında 18 farklı alanda mesleki eğitim veriliyor. Öğrenciler, ‘Bilişim Teknolojileri, Büro Yönetimi, El Sanatları Teknolojisi, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, İnşaat Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Konaklama ve Seyahat Hizmetleri, Matbaa Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Seramik ve Cam Teknolojisi, Tarım Teknolojisi, Tekstil Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi, İklimlendirme ve Yiyecek İçecek Hizmetleri’ alanlarında eğitim alarak istihdama katılıyor. MEB, özel eğitim meslek okullarının meslek edinme atölyelerini yenileyerek engelli öğrencilerin erişilebilirliğine uygun hale getirmek, öğrencilerin atölyelerde uygulama yapmaları yoluyla mesleki yeterliliklerini artırmak ve staj öncesi gerekli mesleki deneyime ulaşmalarını sağlamak amacıyla Özel Eğitimi İyileştirme Projesi'ni uyguluyor. Proje kapsamında şu ana kadar 443 meslek edinme atölyesinin yapımı tamamlandı, fiziki altyapıları iyileştirildi, donanım ve materyal eksiklikleri giderildi.