Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, özel eğitim okulu ve sınıfların eğitim kalitesinin arttırılması amacıyla geldiği Iğdır'da, İnönü İlkokulu'nu ve içerisindeki özel eğitim sınıfını gezip öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Bilgili, MEB tarafından ülke genelinde özel çocuklara, özel eğitim okulları ve sınıfları açıldığını söyledi.

‘EĞİTİMİN MERKEZİNDE ÇOCUKLAR VE ÖĞRETMENLER VAR’

Bilgili, amaçlarının çocukların iyi bir eğitim almasını sağlamak olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Tabii ki eğitimin merkezinde çocuklarımız var ama yine eğitimin bir başka merkezinde ise öğretmenlerimiz var. Bu manada ülke çapında Sayın Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk bir süre önce 2023 yılı vizyon belgesini açıkladı. Bu sadece hedef gösteren bir belgeydi ve bunun üzerinde çalışıldı, artık bu belgenin nasıl pratiğe döküleceği düzenleniyor. Bir taraftan bu çalışmalar devam ederken bir taraftan da bizim genel müdürlüğümüzün alanı olan özel eğitim konusunda Iğdır'da ne yapılması gerekiyor, biraz onlar üzerinde çalışıyoruz. Burada özel eğitim nasıl yapılır ve eğitimin kalitesi nasıl daha iyi artırılır, bunun için Iğdır ölçeğinde bir çalışma yapacağız ve sorunsuz bir eğitim yılı geçmesi için bütün tedbirleri alacağız.

Özel eğitim gören çocuklar, bizim için özel çocuklardır, özel eğitim konusunda toplumun kaderini paylaşmamız gerekiyor. Öğretmenlerimizi bu konuda teşvik ediyoruz ve onları güçlendiriyoruz. Dolaysıyla özel eğitim açısından daha sorunsuz bir yıl geçmesi için elimizden gelen bütün tedbirleri alıyoruz. Bu manada okullara materyal desteği veriyoruz, öğretmenlerimizin fiziki donanımlarını eğitimlerle güçlendiriyoruz.

Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Öğretmen ve öğrenciler başta olmak üzere tüm eğitim camiasına başarılar diliyorum.”

Ahmet Emre Bilgili'ye ziyaretinde Iğdır Valisi Enver Ünlü, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve öteki ilgililer de eşlik etti.