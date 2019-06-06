Özel çocuklar origamiyle kodlama öğreniyor
İzmir'de zihinsel engelli çocuklar, kağıt katlama sanatı origami yoluyla kodlama eğitimi alıyor. Kağıt katlayarak el becerilerini, beyin ve kasları arasındaki iletişimi geliştiren özel çocuklar, kodlamanın soyut kavramlarını origamideki yönlendirmeler sayesinde öğreniyor.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, özel eğitime ihtiyaç duyan zihinsel engelli çocuklara ‘özel kodlama’ adıyla bilgisayarsız kodlama eğitimi vermeye başladı. Bilgisayarlı kodlama eğitimine hazırlık olarak verilen bu kodlama eğitimde soyut kavramları öğrenmede zorluk yaşayan özel çocukların kodlamayı somut nesneler aracılığıyla öğrenmesi için origamiden faydalanılıyor. Eğiticilerin yönlendirmesiyle katlama komutlarını uygulayan çocuklar bu sayede kodlama eğitiminin temelini oluşturan algoritmik düşünme, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, işbirliği ve teknolojiyi etkin kullanma gibi beceriler kazanıyor.
‘EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORLAR’
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Büküm, kodlama sayesinde bilgisayarlara, elektronik ya da mekanik devrelere komut verildiğini belirterek, asansörlerden trenlere, termometrelerden dijital saatlere kadar hayatın içindeki pek çok şeyin kodlamayla çalıştığını söyledi. 21’inci yüzyılda kodlamanın olmazsa olmaz beceriler arasında sayıldığını anlatan Büküm, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde her yaştan ve farklı engel gruplarından öğrencilere kodlama eğitimi verdiklerini belirtti. Özel eğitime ihtiyaç duyan zihinsel engelli çocukların soyut bir kavram olan kodlamayı öğretebilmek için origamiyi kullandıklarını söyleyen Büküm, şöyle konuştu:
"Öğrencinin kodlamanın mantığını anlayabilmesi için dokunması, el becerilerinin gelişmesi gerekiyor. Origamiyle algoritma yapısını çok iyi öğrenebiliyor, beyinle kas arasındaki iletişimleri gelişiyor. Bu nedenle bilgisayarsız kodlama origamiyi seçtik. Özel eğitim öğrencilerinde en iyi yöntem olarak origamiyi gördük. Özel eğitim okullarındaki öğretmenler bu alanda eğitim alıyor, öğrendiklerini kendi okullarında öğrencilerine öğretiyor. Origami sırasında ortaya çıkan eserler, çocukların özgüvenini arttırıyor.
Çocuklar kağıt katlamaktan keyif alıyor. Bu nedenle öğrenme süreci eğlenceyle birleşiyorlar. Origamiyle çocuklar kağıt sanatı üzerinden temel becerileri, yön kavramlarını öğreniyor. Özel eğitim öğrencilerinin soyut bir eğitimden ziyade yaşayarak, dokunarak öğrenmesi gerekiyor. Soyut zekaları tam gelişmediği için soyut meseleleri kavramakta güçlük çekiyorlar. Origami gibi ellerinde somut malzemeler olması lazım. Eğitimi ikinci aşaması origamide öğrendiklerini bilgisayara aktarmak. Zihinsel engellilerin yanı sıra başka engel gruplarına yönelik de kodlama eğitimi düzenliyoruz.”
Kodlama eğitimi alan Şehit Lütfü Gülşen Özel Eğitim Uygulama Merkezi 10’uncu sınıf öğrencisi İsmail Fırat da eğitimde kağıtları katladıklarını belirterek, "Daha önce hiç kağıtlardan figürler yapmamıştım. Bu eğitim çok güzel" dedi.
Aynı okulun 7’nci sınıf öğrencisi Sultan Tanhan da kesip katladıkları kağıtları yapıştırmakta duyduğu mutluluğu ifade ederek, kodlama eğitiminden keyif aldığını söyledi.
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