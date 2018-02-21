Oyunlarla değerler eğitimi

Oğuzeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, pano hazırlama, kompozisyon, şiir ve resim gibi etkinliklerle verilen değerler eğitiminin kalıcı olmadığını belirledi. Çocuklara daha etkin bir eğitim vermeyi hedefleyen kurum, konuyu Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyeleriyle paylaştı.

Öğretmenler ve akademisyenlerin, ilçedeki 30 ilk ve ortaokulda 3 bin 800 öğrenciyle yaptığı anket çalışmasında, çocukların manevi değerleri bilmediği ve eğitime ihtiyaçları olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda HKÜ'de 30 formatör öğretmene 2 hafta eğitim verildi. Öğretmenler, aldıkları eğitimi diğer meslektaşlarına da aktararak öğrencilere sevgi ve saygı gibi değerleri oyunlar ile öğretmeye başladı.

Öğrencilerin bu sayede toplumsal değerleri daha kolay kavradıkları gözlendi.

“YÜKSEK KARAKTERLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

Oğuzeli Kaymakamı Rızvan Eroğlu, yüksek karakterli bireyler yetiştirmek üzere okullarda değerler eğitimi verdiklerini anlattı.

Bunu bir kaç derste anlatmakla yetinmek istemediklerini belirten Eroğlu, "Değerlerimizi oyun gibi etkinliklerle öğrencilerimizin zihnine zerk ediyoruz. Onlar için bir pratik oluyor. Değerlerimizin öğrencilerimizde kuru bir bilgi değil de bir karakter olarak yerleşmesini amaçlıyoruz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Yüksel de değerler eğitimini yaparak, yaşayarak öğretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Ailelere de değerler eğitimi vereceklerini söyleyen Yüksel, "Veliler aynı vizyonda olmadığı zaman çocuklarda da bu değer algısı oturmuyor. Bu dönem velilerimizi okullarımıza getireceğiz. Değerlerimizi çocuklarıyla beraber oyun oynayarak öğrenecekler" diye konuştu.

ETKİNLİK TEMELLİ ÖĞRENME

Doğanpınar Şehit Coşkun Tanrıöver Ortaokulu rehber öğretmeni Enes Doğru ise proje kapsamında 4 ve 12'inci sınıflardaki bütün öğrencilere anket uyguladıklarını belirtti.

Ankette hikaye şeklinde bir kurgu anlatıldığını söyleyen Doğru, "Ali oraya gitti. Topu aldı. Arkadaşı ona vurdu. Burada hangi değer işleniyor' gibi açık uçlu sorular var. Bu sorulara verilen cevaplara baktığımızda olumsuz olaylara karşı bazı çocuklar, 'evet, doğru yaptı' diyebiliyor. Bunu tamamen ortadan kaldırmak istedik. Çocukların değerlerini tam bilmediğini, benimseyemediğini gördük" dedi.

Doğru, bu veriler ışığında üniversitedeki toplantılar sonucu 3 aydır ‘etkinlik temelli’ öğrenmeye geçtiklerine ve çok olumlu geri dönüşler aldıklarına dikkati çekti.

Büyükşahinbey Ortaokulu rehber öğretmeni Ayşe Kıratlı da eğitim kapsamında üzerine Türk bayrağı işledikleri iki kutuyla oyun oynadıklarını belirterek, "Çocuklar, bu kutuları iplerin üzerinde ilerletmeye çalıştı. Kutular vatanımızı, vatan toprağımızı sembolize ediyordu. Nasıl bir toplumda birbirimize saygı duyarak, dayanışma, hoşgörü içerisinde vatanımızı ilerletiyorsak, çocuklarımız da bu sembolik vatan toprağını bir şekilde ilerletmek, yere düşürmemek için çalıştı" dedi.