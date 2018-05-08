Oyun konsolu tasarlayıp birinci oldular
Bilişim Garaj Akademisi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği ‘İlk Çocuk Kodlama, 3 Boyutlu Tasarım, Akıllı Cihaz Tasarımı ve Programlama’ yarışması ‘Hackidhon’, Ankara’da düzenlendi. Öğrenciler tasarladıkları oyun konsollarıyla yarıştı. Birincinin ödülü ise 4 bin 500 TL oldu.
‘İlk Çocuk Kodlama, 3 Boyutlu Tasarım, Akıllı Cihaz Tasarımı ve Programlama’ yarışması ‘Hackidhon’, Ankara’da düzenlendi. Bilişim Garaj Akademisi’nin bu yıl altıncısını düzenlediği etkinlikte öğrencilerden yeteneklerini kullanarak oyun konsolu tasarlamaları istendi. Yarışmanın Türkiye birincisi ise Oğuzkaan Koleji öğrencileri oldu. Yarışma sonunda birinciye 4 bin 500 TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye ise 2 bin 250 TL ve Tekno Market’ten hediye çeki verilirken takım lideri öğretmenlere de çeyrek altın hediye edildi. Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, “Gelecek yıllarda bu konuda daha büyük hedefler için çalışacağız. Yarışmaya katılan 43 okul içinde birinciliği kazanan öğrencilerimizi ve onların yetişmesinde emeği geçen öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.
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