2018 YKS ‘Sıkça Sorulan Sorular’ yayımlandı – Başvurular devam ediyor

Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni üniversite sınavı YKS ile ilgili yeni bilgiler ve duyurular gelmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili merak edilenleri yanıtladı. 71 Sıkça Sorulan Soru'nun yayınlandığı açıklamada, başvuru ve sınavın detaylarıyla ilgili ayrıntılar yer aldı.1 Mart itibariyle alınmaya başlanan YKS başvuruları için son gün ise 21 Mart. Sınav ücretlerinin yatırılması için verilen süre ise 22 Mart'ta bitecek.

- YKS’ye kimler başvurabilir?

Lise ve dengi okullar, açıköğretim liseleri gibi ortaöğretim kurumlarının son sınıfında olanlar veya mezunlar başvuruda bulunabilir.

- YKS Kılavuzu’na nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde ‘Duyurular’ başlığı altında yayınlandı.

YÖK’ÜN KARARLARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANDI

- YKS Kılavuzu’nda, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) sınavla ilgili daha önce duyurduğu konularda değişiklik var mı?

YKS Kılavuzu, YÖK’ün sınavla ilgili kararları doğrultusunda hazırlandı ve değişiklik yapılmadı.

- Sınava başvuru işlemi nereden yapılabilir?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayanlar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

- ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresini nerede bulabilirim?

Başvuru merkezlerinin adresleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde ‘2018-YKS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri’ içinde yer alıyor.

SINAV ÜCRETİ İÇİN SON GÜN 22 MART

- Başvuru merkezinde YKS başvuru işlemi yapacak adayların bizzat kendisinin gitmesi zorunlu mu?

Evet, zorunlu. Adayın fotoğrafının çekilmesi gerekiyor.

- Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler neler?

Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş ‘2018-YKS Aday Başvuru Formu’ ile ‘Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı gerekiyor.

- Sınav ücretleri nasıl yatırılacak?

YKS’ye başvuran adaylar seçtikleri oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartıyla süresi içinde yatırabilirler.

- Sınav ücretleri ne zaman yatırılır?

YKS için başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücreti yatırılır.

- Sınav ücretleri en son ne zaman yatırılabilir?

Sınav ücreti ödeme için son gün 22 Mart 2018’dir.

-1-21 Mart arasında 2018-YKS başvurumu yapamadım, ne yapmalıyım?

1-21 Mart 2018 tarihleri arasında 2018-YKS başvurusunu yapmayanlar, geç başvuru gününde yani 4 Nisan’da YKS’ye başvurabilecek. Geç başvuru gününde yapılan işlemlerde sınav ücreti, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sadece ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalı.

- Sınav oturumları neler?

YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): YKS’nin birinci oturumu olan TYT tüm adaylar için zorunlu.

İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): İsteğe bağlı.

Üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT): İsteğe bağlı.

- YDT hangi dillerde yapılacak?

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

- Yurt dışından başvuru yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi gibi nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını kılavuzda açıklandığı şekilde yapabilirler.

SÜRE İÇİNDE OTURUM EKLEME YAPILABİLİR

- Başvuru yapıldıktan sonra oturum ekleme yapılabilir mi?

YKS başvuru süresi içinde ilgili oturumlara ait sınav ücretlerini yatırarak oturum ekleme yapılabilir.

- Sınav binasına en geç saat kaçta girilebilir?

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

- Sınav binasına ne zaman gelmeliyim?

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekiyor.

- Sınava Giriş Belgemi nasıl alabilirim?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilir.

- Birden fazla ortaöğretim kurumundan diploma aldım. Ne yapmam gerekir? Birden fazla diploması olanlar ile en az bir diploması olup 2017-2018 öğretim yılı içinde bir başka diploma alabilecek durumda olanlar, YKS değerlendirme işlemlerinde kullanılmak üzere bu okullardan birini seçmeli. Adaylar, bu bilgilerini 26 Haziran-4 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden onaylamak zorunda.

- YKS’ye Mavi Kartlı adaylar başvuru yapabilirler mi?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), YKS’ye başvurabilir. KKTC uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınacak.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILAMAZ

- YKS’ye başvuru yapacağım eğitim bilgilerim sistemde görünmüyor, eğitim bilgimi nasıl ekletebilirim?

Eğitim bilgisi MEB e-Okul sistemi kaynaklı olan adaylardan bu bilgilerinde güncelleme gereken son sınıf öğrencileri kendi okullarına, mezun adaylar ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurarak MEB e-okul sisteminde mevcut bilgilerinin güncellenmesini sağlayacak.

- Geç başvuru gününde oturum ekleme yapabilir miyim?

1-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlara geç başvuru gününde ekleme yapılabilir.

- Geç başvuru gününde daha önce seçmiş olduğum oturumları değiştirebilir miyim?

1-21 Mart 2018 tarihleri arasında yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlar geç başvuru gününde değiştirilemez ve silinemez.

- YKS başvuru süresi sona erdikten sonra sınav merkezi tercihimi değiştirebilecek miyim?

Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde veya 6-11 Nisan arasında (11 Nisan 2018 saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebilir. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz.