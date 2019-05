Oxford’da yapay zekâyı anlatacaklar Yapay zekâ her şeyi olduğu gibi eğitim alanını da dönüştürüyor. Beylikdüzü Özel Vizyon Anadolu Lisesi İleri Matematik Kulübü’nün öğrencileri, yapay zekâ algoritması çalışmalarıyla Oxford Üniversitesi’nde sunum yapacak. Öğrenciler, ‘Recursive Definitions of Arithmetical Operations and Primeness Algorithm’ çalışmalarını, ‘10th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities (AICSSH)’ konferansında dünyanın önde gelen bilim adamları, araştırmacıları ve akademisyenlerine anlatacak.