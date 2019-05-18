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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
18.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Oxford’da yapay zekâyı anlatacaklar

Yapay zekâ her şeyi olduğu gibi eğitim alanını da dönüştürüyor. Beylikdüzü Özel Vizyon Anadolu Lisesi İleri Matematik Kulübü’nün öğrencileri, yapay zekâ algoritması çalışmalarıyla Oxford Üniversitesi’nde sunum yapacak. Öğrenciler, ‘Recursive Definitions of Arithmetical Operations and Primeness Algorithm’ çalışmalarını, ‘10th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities (AICSSH)’ konferansında dünyanın önde gelen bilim adamları, araştırmacıları ve akademisyenlerine anlatacak.

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İleri Matematik Kulübü ekibi, Oxford Üniversitesi St. Anne’s College kampusunda 12-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek konferansta, 25 dakikalık sunum düzenleyecek. Danışmanlığını Özel Vizyon Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Yusuf Tayfun Tepedeldiren ve Cem Köse’nin yaptığı, kulüp öğrencilerinden Ekin Lal Akat, Mina Zeynep Polat, Şevval Çınar ve Eylül Işıl Erbil’in yürüttüğü çalışma, bilgiden bilgi üretme mekanizmalarının kısa tariflerini ve yeni bir asal sayı algoritmasını tanımlaması açısından önem taşıyor. ‘FLE Institute of Research, Learning and Development’ tarafından düzenlenen, Oxford, Cambridge ve Harvard üniversitelerince organize edilen AICSSH, bu yıl 10’uncu kez yapılacak.

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