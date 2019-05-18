Oxford’da yapay zekâyı anlatacaklar
Yapay zekâ her şeyi olduğu gibi eğitim alanını da dönüştürüyor. Beylikdüzü Özel Vizyon Anadolu Lisesi İleri Matematik Kulübü’nün öğrencileri, yapay zekâ algoritması çalışmalarıyla Oxford Üniversitesi’nde sunum yapacak. Öğrenciler, ‘Recursive Definitions of Arithmetical Operations and Primeness Algorithm’ çalışmalarını, ‘10th Academic International Conference on Social Sciences and Humanities (AICSSH)’ konferansında dünyanın önde gelen bilim adamları, araştırmacıları ve akademisyenlerine anlatacak.
İleri Matematik Kulübü ekibi, Oxford Üniversitesi St. Anne’s College kampusunda 12-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek konferansta, 25 dakikalık sunum düzenleyecek. Danışmanlığını Özel Vizyon Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Yusuf Tayfun Tepedeldiren ve Cem Köse’nin yaptığı, kulüp öğrencilerinden Ekin Lal Akat, Mina Zeynep Polat, Şevval Çınar ve Eylül Işıl Erbil’in yürüttüğü çalışma, bilgiden bilgi üretme mekanizmalarının kısa tariflerini ve yeni bir asal sayı algoritmasını tanımlaması açısından önem taşıyor. ‘FLE Institute of Research, Learning and Development’ tarafından düzenlenen, Oxford, Cambridge ve Harvard üniversitelerince organize edilen AICSSH, bu yıl 10’uncu kez yapılacak.
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